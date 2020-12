Grande SP: Jararaca é capturada em parque municipal de Santo André

REPRODUÇÃO/G1 Frequentadores do parque denunciaram a presença do animal à polícia ambiental

Nesta quinta-feira (10), uma jararaca foi encontrada no Parque Natural Municipal do Pedroso , na cidade de Santo André , na Grande SP. Os frequentadores do parque denunciaram a presença do animal ao policiamento ambiental da região, que foi até o local para resgatar a serpente . As informações são do G1 .

Segundo o portal, o 1° Tenente Perez, comandante da base acionada, e o 3° Sargento Ângelo fizeram o resgate da cobra enquanto os frequentadores observavam. O parque fica na região do Parque Miami, em Santo André, e é visitado por muitas crianças e famílias, além de adolescentes desacompanhados dos responsáveis, que praticam esportes no local.

“Acidentes com esse tipo de serpente são muito comuns, principalmente em áreas de mata e próximos a veios de água, toda cautela é necessária pra evitar um mal maior. Por se tratar de uma serpente jovem, não consegue controlar a inoculação do veneno, por vezes expelindo todo, causando assim danos severos à sua vítima”, disse o comunicado do Pelotão do Policiamento Ambiental do ABC ao G1.

De acordo com a polícia ambiental, após a captura, a serpente será enviada a um espaço de meio natural e longe do contato com humanos.