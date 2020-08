Grande quantidade de entorpecente é apreendida pela PM em morro de Vitória

.

O Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE), por meio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), realizou grande apreensão de entorpecente no Morro da Garrafa, em Vitória. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (20), e resultou na detenção de duas pessoas com mandado de prisão em aberto.

Com emprego de policiais militares e de cães farejadores foram apreendidas cinco unidades de cocaína totalizando 3,9kg, 598 pinos de cocaína, 342 tiras e buchas de maconha, 760 pedras de crack, 23 bolas de haxixe e dois rádios comunicadores.

Os detidos e material apreendido foram encaminhados para o departamento policial de Vitória.

