Grande explosão em Beirute deixa ao menos 10 mortos

Michael Downey / Twitter Explosão foi registrada nas redes sociais

O cenário de destruição causado por uma mega explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, na tarde desta terça-feira (4) foi registrado por centenas de moradores e viraliza nas redes sociais. As imagens do incidente, ainda com causas desconhecidas, também ficaram entre os assuntos mais comentados na internet. Há pelo menos dez pessoas mortas.

Segundo o canal Al Jazeera, a explosão pode ser ouvida a 17 quilômetros de distância do local. A Cruz Vermelha informou que centenas de pessoas estão feridas, algumas delas presas sob escombros de residências no raio da explosão.

O primeiro ministro Hassan Diab declarou um dia inteiro de luto nacional. Ainda não há informações oficiais sobre o que ocorreu no país, mas a versão inicial das autoridades é de que um amontoado de materiais altamente explosivos guardados em um galpão no porto de Beirute.

Veja, abaixo, alguns dos vídeos do rastro de destruição da explosão:

Another video I was just sent – incredible damage from shockwave on Charles Malek street. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/4U6TJLvugz — Michael Downey (@mgdowney) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

WATCH: New video of the explosion in Beirut as a shockwave hits a family’s apartment pic.twitter.com/efQX9Lie3f — BNO News (@BNONews) August 4, 2020









CCTV footage of an office in Beirut at the time of the explosion/bomb pic.twitter.com/t5NTPrr0S0 — H ?? (@7aydarLdn) August 4, 2020

A view of the Beirut explosion from a dashcam. Imagine driving and seeing this. pic.twitter.com/kqzkyCwOE4 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020