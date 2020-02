Gracyanne sobe bumbum enorme em roupa transparente: “Ritmo do tamborim”, fotos e vídeos

Sabrina Sato fez jornada dupla no Sambódromo do Anhembi na noite deste sábado (22). Rainha da bateria da Gaviões da Fiel, a apresentadora da Record também é Rainha e Musa do Camarote Bar Brahma e abriu as comemorações de 20 anos do espaço no segundo dia do Carnaval de São Paulo.

Divulgação Sabrina Sato fez jornada dupla no Anhembi no segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo

Depois de percorrer a Avenida do samba, Sabrina Sato voltou ao Camarote para curtir a noite ao som de Zeca pagodinho. O Camarote Bar Brahma é uma experiência única e completa aos amantes do carnaval de São Paulo.

Localizado no setor J do Sambódromo do Anhembi , o local oferece vista privilegiada para os desfiles das escolas de samba, buffet exclusivo, open bar de chopp Brahma, whisky, gin e vodka premium, além de outros serviços como espaço relax e beauty center express.

Divulgação Sabrina com Caire e Alvaro Aoas responsáveis pelo Camarote Bar Brahma

Apesar dos desfiles da escola do Grupo Especial de São Paulo terem terminado, o Camarote Bar Brahma segue com programação neste domingo (23) e no próximo fim de semana, quando acontece o desfile das campeãs. Veja abaixo os shows marcados para o espaço.

22/02 – Zeca Pagodinho

23/02 – Zeca Pagodinho e Pixote no Samba da Realeza

29/02 – Lulu Santos

Presença internacional no Camarote Bar Brahma

Divulgação A socialite e maquiadora Blac Chyna foi casada com Rob Kardashian

Não foi só Sabrina Sato que encantou os presentes no Camarote Bar Brahma. A socialite e maquiadora americana Blac Chyna desembarcou no Brasil para curtir seu primeiro carnaval em terras tropicais.

Blac ficou mundialmente conhecida após seu romance com Rob Kardashian, irmão de Kim Kardashian. Os dois são pais de Dream de 3 anos. O Camarote também recebeu os atores Matheus Solano e Luís Miranda, o ex-jogador Amaral, Chiquinho Scarpa, o apresentador Thiago Oliveira, os ginastas medalhistas olímpicos Arthur Zanetti e Arthur Nori, entre outros.