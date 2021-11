Gracyanne Barbosa vai sem calcinha em evento, rouba a cena e quase mostra demais

A musa fitness esteve com Belo em festa de lançamento de camarote no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23)

Gracyanne Barbosa roubou a cena ao participar do lançamento de um camarote para o Carnaval 2022, que aconteceu no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, na noite desta terça-feira (23).

Com um vestido preto recortado, ela deixou à mostra a silhueta sarada e bronzeada, com marquinha à mostra e tudo, e aparentemente sem lingerie. A musa fitness ainda estava muitíssimo bem-acompanhada do maridão, o cantor Belo.

Animadíssima, Gracy ainda caiu no samba com a bateria da escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel! “Que alegria, sentir o carnaval próximo mais uma vez, saber que a festa mais bonita do planeta rs, está de volta. Eu estava ansiosa por esse momento, por esse dia e ele chegou”, comemorou Gracy ao ir ao evento.

Dedicadíssima em seus treinos, Gracy contou recentemente que nem sempre tem disposição para malhar. “Vocês acham que eu acordo todo dia morrendo de treinar e não, gente. Também tenho preguiça. Eu não estou sempre motivada, mas estou sempre disciplinada. Na verdade, não só hoje, sempre, vocês estão sempre me perguntando como faço pra estar ‘sempre motivada’, ‘sempre com aquela vontade de treinar’. Gente, não. Eu não estou sempre motivada e muito menos com vontade de treinar. Muitas vezes eu não estava com vontade nenhuma, como foi hoje: eu estava cansada, sem saco”, contou em trecho do desabafo.

Ela também já rebatou os haters que criticam suas curvas saradas, uma de suas marcas registradas. “‘Cruzes, parece um homem’. Esta frase me serviu como combustível para buscar, com ainda mais forças, o caminho que eu queria. Ainda vivemos em uma sociedade que julga as diferenças das pessoas. E são essas diferenças que nos torna únicos e especiais”, postou ela em seu Instagram, com uma foto sua completamente nua.

Gracy disse que ser comparada com um homem não a ofende, mas que aceitar o diferente sempre lhe impulsionou a ser exatamente o que ela sempre quis. “Alguns reproduzem esta frase pensando que isto me ofende e me coloca para baixo. Foi, e ainda é, inadmissível para muitos aceitar, que uma mulher pode ser forte. Ser mulher nunca foi fácil. Ser mulher alvo de machismo reproduzido por diversas mulheres, me tornou exatamente o que sou”, completou a musa fitness.