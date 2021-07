Gracyanne Barbosa se desafia no pole dance

Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa faz pole dance

A musa fitness Gracyanne Barbosa, eposa do cantor Belo, alegrou o domingo dos seus seguidores ao publicar um vídeo fazendo um desafio no pole dance, com acrobacias e movimentos incríveis.

“Domingou com D de, DESAFIO! rs Eu amo me desafiar, tentar e aprender coisas novas e vocês? Me falem aqui nos comentários, qual o maior desafio que você está enfrentando…”, escreveu ela.

Nos comentários, os amigos e fãs rasgaram elogios. “Meu Deus é muito maravilhosa”, escreu uma seguidora. “Inacreditável tanto músculo e tanta flexibilidade”, apontou outro.

E, claro, como não poderia faltar, o maridão deixou um comentário romântico. “A maior e melhor que nós temos!! Te amo mais que tudo meu Tudão!! É pra aplaudir de pé né gente”, escreveu o pagodeiro apaixonado.