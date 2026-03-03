Gracyanne Barbosa se declara a Gabriel Cardoso, seu novo namorado: ‘Me inspira’

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, fez uma declaração apaixonada ao namorado, o empresário e piloto de drift Gabriel Cardoso, de 35. A musa fitness afirmou que o relacionamento trouxe paz e renovou seus sentimentos.

“Você me inspira em vários momentos e é uma delícia encontrar paz nos seus braços. Obrigada por me fazer feliz”, escreveu ela nas redes sociais, ao compartilhar registros do casal.

A publicação veio após uma homenagem de Gabriel, que exaltou a parceria entre os dois. “A confiança de topar tudo juntos e conviver com alguém que admiro cada dia mais”, declarou o empresário.