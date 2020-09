Gracyanne Barbosa revela que pesa mais de 80 quilos

Às vezes é difícil fazer as unhas crescerem mais rápido, por diversos fatores, desde o hábito de roer até o fato delas quebrarem com facilidade. Elas levam cerca de um mês para crescer um milímetro, mas se bem cuidadas, em pouco tempo elas estarão fortes e saudáveis e algumas receitas caseiras podem te ajudar nessa missão.

As unhas, para muitas mulheres, são vistas como parte de um visual, por isso, elas requerem cuidados especiais para estarem sempre bonitas. Antes de passar o esmalte é importante ver a aparência delas, pois elas também refletem a sua saúde. Sempre cuide da sua alimentação e da sua saúde para garantir um efeito mais eficaz.





Receitas caseiras para as unhas crescerem mais rápido

1. Cravo

Para fazer esta receita, você vai precisar de 30 gramas de cravo e 200 ml de azeite extra virgem. O modo de fazer é bem simples, basta que você coloque os dois elementos em uma panela de banho-maria e deixe no fogo por 2 horas. Em seguida, espere o óleo ficar morno para que você o aplique sobre as unhas. É interessante repetir o processo três vezes por semana.

2. Laranja

O ácido fólico, um elemento que ajuda no fortalecimento das unhas, é encontrado na laranja, por isso, a receita do “suco de laranja” é tão eficaz. Para fazê-la, são necessários 4 laranjas e um pouquinho de algodão. O primeiro passo é espremer as laranjas em um recipiente e molhar o algodão na substância obtida. Depois é só colocar o algodão nas unhas e aguardar 10 minutos.

3. Leite e limão

Você vai precisar de leite e suco de limão sem açúcar para fazer esta receita. Com os ingredientes em mãos, misture-os em um recipiente e mergulhe suas unhas no local por 15 minutos. Em pouco tempo será possível perceber a diferença.

4. Sementes de linhaça e chia

Ambas são ricas em aminoácidos, fibras e ácidos graxos . Além disso, também são fontes de gorduras boas, tornando-se capazes de modular o sistema imunológico, melhorando a circulação e a glicemia. A linhaça e a chia também podem aprimorar a função e a saúde intestinal, promover a saciedade e controlar o peso corporal. Inclua elas na sua dieta para fazer as unhas crescerem mais rápido.

5. Ovos

Para esta receita bastam apenas um ovo e uma colher de azeite. Com os ingredientes em mãos, misture a gema do ovo com o azeite e passe a substância nas unhas com a ajuda de um pincel. Depois de 15 minutos, enxague.

6. Tomate

Por conter a biotina, uma substância que estimula o crescimento das unhas e do cabelo, o tomate é super indicado para te ajudar a ficar com as unhas compridas! Para isso, misture no liquidificador um tomate e uma colher de azeite. Feito isso, umedeça o algodão com a substância e aplique sobre as unhas por cerca de 10 minutinhos.