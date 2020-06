Gracyanne Barbosa relembra foto nua: ‘Saudades do bumbum na nuca’

Musa fitness compartilhou a foto no Instagram

Gracyanne Barbosa compartilhou uma foto na noite desta quinta-feira e encantou seus seguidores. A musa fitness relembrou um clique feito no terraço de sua casa e falou sobre as mudanças no corpo durante o período de quarentena.

“Saudades do bumbum na nuca e de uns quilinhos a menos, né minha filha? A quarentena me fez mudar o ritmo de treinos e já sinto a diferença, agora é correr atrás do prejuízo! Quem tá comigo?”, escreveu na legenda.