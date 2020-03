Gracyanne Barbosa quase teve o carnaval estragado por um fã: “Sustão”

Nem tudo são flores no carnaval e Gracyanne Barbosa sabe bem disso. Os dias de folia estão entre os mais intensos do ano para a musa fitness e, entre um compromisso e outro, ela passou por um susto no aeroporto . Quem contou o caso foi um fã da esposa de Belo e ela respondeu dizendo o que sentiu no momento do perrengue.

Gracyanne Barbosa fala sobre felicidade em foto na praia com o cachorro





Na legenda de uma foto em que aprece de biquíni jogada na areia com seu cachorro, Gracyanne Barbosa escreveu o seguinte: “Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito”. Foi então que um seguidor comentou: “E eu quase estraguei seu carnaval derrubando a mala escada abaixo no aeroporto em São Paulo”.

Gracyanne Barbosa logo lembrou do caso e, sem entrar em muitos detalhes que como foi o pequeno incidente, revelou: “Tomei um sustão kkk”. No fim deu tudo certo, a musa se saiu muito bem no carnaval 2020 e já se prepara para o próximo ano.