Gracyanne Barbosa posta vídeo e bumbum enorme engole fio-dental: “bundão maravilhoso”

O Carnaval de Salvador começou em grande estilo! Na noite desta quinta-feira (21), vários famosos marcaram presença na folia, inclusive Claudia Leitte que surgiu vestida de policial e montada numa moto para o seu trio elétrico no circuito Barra-Ondina. No Instagram, a loira deixou registrado vários momentos e disse: “Mulheres que ocupam espaços importantes homenageadas na #PipocaDaClaudinha. Nós podemos estar onde quisermos”. Maravilhosa!

Mas o Carnaval não parou por aí! O Camarote Salvador, que foi marcado pela diversidade musical, teve entre os convidados nomes como Bruno Fagundes, Aline Riscado, Hariany Almeida, Gabrielle Prado, Carol Magalhães e Matheus Mazzafera. No Palco All Club, Claptone, Fancy Inc e Alexandre Schnitman comandaram o line-up eletrônico. Já Zé Neto e Cristian o, Banda Eva e Alexandre Peixe foram os destaques do Palco Praia. Confira alguns cliques:









E a noite na Bahia parece ter sido agitada mesmo! Quem também esteve por lá foi Carlinhos Brown , que postou uma foto no Instagram agradecendo a noite mágica. O cantor foi escolhido como uma da atrações apoiadas pela Prefeitura de Salvador e foi vestido de cacique para a estreia do Carnaval .