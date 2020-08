Gracyanne Barbosa posa com a camisa aberta sem nada por baixo e causa: “Belo fica louco”

Musa fitness ostentou barriga trincada e bronzeado marcado sem sutiã; veja

Gracyanne Barbosa caprichou na ousadia em um clique nesta sexta-feira (07).

A musa fitness posou com a camisa aberta sem nada por baixo e ostentou não só o bronzeado marcado como também a boa forma, com a barriga de tanquinho destacada e os seios ocupando boa parte da área útil da imagem.

“As mulheres precisam reconhecer o poder que elas têm e colocá-lo em prática. Nunca deixem que digam, que você não pode fazer algo por ser mulher, essa é a maior mentira que poderia existir!“, filosofou Gracyanne na legenda.

A imagem, do fotógrafo Leo Cordeiro em parceria com a maquiadora Cinthia Silva, agradou: “O Belo fica louco“, brincou um. Outra escreveu: “Musa das nossas vidas“. Um terceiro apelou: “Simplesmente top das galáxias“.

CIRURGIA

Gracyanne foi internada nesta quinta-feira (6) para passar por um procedimento.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a esposa do cantor Belo operou sinusite, adenoide e desvio de septo no Hospital Barra Plástica, no Rio. por ser cirurgia simples, a morena já recebeu alta pela manhã.

Veja:

(*Contigo e Instagran)