Instagram Gracyanne Barbosa mostra antes e depois e impressiona: ‘Linda dos dois jeitos’





A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou nesta quarta-feira (1) o antes e depois de sua evolução com os exercicios físicos e impressionou a web.





Em seu perfil do Instagram, a modelo de fisiculturismo compartilhou uma montagem do início de sua trajetória e agora. “Aprenda a evoluir com cada etapa do seu crescimento”, escreveu.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados. “Linda dos jeitos”, elogiou uma seguidora. “Maravilhosa sempre”, disse outra. “Já nasceu linda”, completou um internauta.