Gracyanne Barbosa filma treino pesado de seu bumbum para bater na nuca

Inspiração fitness! Gracyanne Barbosa deixou os fãs chocados nesta segunda-feira (23) ao publicar um vídeo para motivar seus fãs com mais um dia de treino pesado. A influenciadora caprichou no look e chamou atenção com uma sequência de exercícios, que, como sempre, surpreende os internautas!

A musa fitness parou a academia toda ao escolher um look estampado de arco-íris e não decepcionou a galera com seu estilo impecável até mesmo para treinar. “Todo dia, sem desistir. A vida é feita de repetição”, disparou Gracyanne na legenda.

“Verdadeiro pote de ouro no final do arco-íris”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Esse é o look mais bafo de todos, ela nunca erra”, afirmou uma fã da musa. “Queria ter apenas 1% da motivação e força que essa mulher tem na academia”, pediu outro internauta, se inspirando na morena para sua própria rotina de treinos.

Gracyanne Barbosa revela segredo de sua flexibilidade: “Muita gente me pergunta”

Abriu o jogo! Recentemente, Gracyanne Barbosa falou com os seguidores do Instagram sobre sua rotina para manter o shape sempre em dia. Através dos Stories, a musa comentou sobre os segredinhos que tem para conseguir ser uma mulher mais flexível mesmo com muitos músculos.

“Muita gente me pergunta, sobre exercícios de mobilidade, pede pra mostrar, então hoje resolvi compartilhar com vocês, alguns que faço todos os dias. É mobilidade física é essencial para o nosso dia a dia, para que possamos executar movimentos totalmente funcionais”, declarou Gracyanne.

“Os benefícios são inúmeros, entre eles: correção de desequilíbrios musculares. Diminuição da tensão excessiva dos músculos e manutenção de seu comprimento funcional “normal”. Alívio do estresse nas articulações. Melhora na eficiência neuromuscular e consequentemente, na função motora. Aumento da eficiência do movimento. Potenciar a performance. Agora quero saber de vocês, com qual frequência treinam mobilidade?”, completou a musa.

(*Metropolitana FM)