Gracyanne Barbosa faz ensaio hot em clima de Natal

Divulgação/Tiago Brov Gracyanne Barbosa exibiu seu corpo malhado em ensaio sensual de Natal

Gracyanne Barbosa fez um ensaio no clima de natal assinado pelo estilista Luis Fernando Gomes e falou sobre a data.” Será um Natal unido com minha família, como em todos os anos. Mas em especial quero reforçar a oração. Vou pedir ao Belo para cantar a oração de São Francisco para todos nós, e que todos nós, em minha casa e cada um em sua própria casa, possa se sentir tocado com o poder da fé”, falou a influenciadora.

“Que em tempos tão difíceis o mínimo de brasileiros possíveis sinta o desamparo de passar a data sozinho, e ainda mais que a fome, não atinja muitas pessoas. Ainda estamos vendo de fazer uma ação para ajudar nisso”, finalizou.