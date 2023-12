Gracyanne Barbosa exibe o bronzeado perfeito ao usar look rosa neon

A musa fitness Gracyanne Barbosa surge com conjunto curtinho ao ser flagrada em dia na praia com seus amigos no Rio de Janeiro

A musa fitness Gracyanne Barbosa atraiu todos os olhares ao curtir um passeio em uma praia no Rio de Janeiro neste domingo, 10. A estrela foi flagrada enquanto estava indo embora de um quiosque na orla carioca neste final de semana junto com suas amigas. As informações são de Caras.

+ Juliette choca ao revelar barriga bem definida na piscina

Para a ocasião, ela apostou em um conjunto de shorts e top curtindo na cor rosa neon e ostentou sua beleza impecável. Com o bronzeado em dia, ela apareceu com a barriga trincada à mostra e também ostentou suas pernas musculosas.

Vale lembrar que ela é casada com o cantor Belo. Gracyanne Barbosa ganha homenagem de Belo O aniversário de Gracyanne Barbosa foi no final de setembro, e o cantor Belo não deixou de se declarar para a amada, que está completando 40 anos. Em sua rede social, o artista publicou um belo clique da esposa e enalteceu a importância dela em sua vida. + Lívia Andrade empina curvas e arrasa de macacão transparente Na legenda do post, o famoso chamou a mulher pelo apelido carinhoso, “tudão”, e comentou como ela o faz feliz. Belo aproveitou o momento para agradecer pelo tempo juntos. O casal está junto desde 2007 e não tem filhos, somente os cachorros. “Feliz Novo Ciclo Gata (tudao)! Maravilhosa, nem sei o que seria de mim sem você! Obrigado por tanto e tudo que és! Que venham mais anos e anos de felicidade, minha novinha, saúde e muita paz! Eu te amo mais que tudo! Duas palavras Para bens”, escreveu Belo. + Farofa da Gkay: Karoline Lima chega no 2º dia e vai direto para festa na piscina; fotos Nos comentários, os internautas admiraram a declaração para a influenciadora. “Definitivamente o último romântico“, disseram. “Belo sendo Belo… romântico, apaixonado e nos deixando com vontade de ter um mozão. Parabéns pra sua Tudão“, falaram. Recentemente, Gracyanne Barbosa falou como evita não ficar grávida do esposo. Casados desde 2012, eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles efetuaram renovação de votos.