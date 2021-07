Gracyanne Barbosa esbanja boa forma em ensaio com look transparente

Gracyanne Barbosa impressionou os seguidores do Instagram neste sábado (17) ao divulgar um ensaio pra lá de ousado em suas redes sociais.

A musa fitness surgiu arrasando com um look estampado de oncinha nada básico, que mostrou todo a boa forma de Gracyanne durante os cliques. Deitada na grama, ela esbanjou sensualidade e deixou os fãs apaixonados. “Quando vocês soltam a fera que existe em vocês?”, questionou a morena.

Recentemente, Gracyanne Barbosa usou os stories de seu Instagram nesta quinta-feira (15) para resgatar um clique super ousado no #TBT da rede social.

A morena surgiu esbanjando toda sua boa forma em um modelito preto bem à vontade, que não escondeu o shape incrivelmente sarado da musa e ainda deixou os fãs completamente chocados.

(*Metropolitana FM)