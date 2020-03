Gracyanne Barbosa detona Sonia Abrão: “totalmente incoerente”

Nesta semana, Gracyanne Barbosa foi criticada por Sonia Abrão, no programa “A Tarde é Sua”. Além de revelar o cachê da musa, a jornalista disse que a esposa de Belo “nem trabalha”. A declaração foi seguida de uma risadinha.

Nesta quinta-feira (05), Gracyanne Barbosa resolveu falar sobre o assunto em seu perfil do Instagram. A partir do recurso stories, ela disse que não gostou da atitude de Sonia Abrão e que a apresentadora, que trabalha há anos com fofocas, poderia ter pensado melhor antes de ter feito o comentário.

“Eu quero deixar claro que respeito o trabalho de todo mundo que trabalha com artista e nem que seja fazendo fofoca, eu acho que o que é dito tem que ser coerente, sabe? Ela deu uma nota totalmente infundada, totalmente incoerente, teve coragem de falar que eu não trabalho. Eu tenho tanto orgulho do meu trabalho”, iniciou ela.

“Eu só acho que antes de qualquer pessoa, principalmente jornalista, que tenha um pouquinho de credibilidade tem que estudar, tem que saber sobre o que está falando, mas nem vou estender esse assunto. Eu vou pedir o endereço dela e mandar todos meus produtos para que ela possa conhecer um pouquinho do meu trabalho”, continuou

Gracyanne Barbosa aproveitou o momento para falar de sororidade. “A gente vive um momento da mulher dá a mão e ajudar, e botar pra cima. Sonia, por favor, vamos ter um pouquinho mais de consciência antes de falar”. Para finalizar, a esposa de Belo mandou um beijo e disse que logo chegam os produtinhos dela na casa da apresentadora.