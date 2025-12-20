Graciele Lacerda relembra 9 meses da filha Clara: ‘A princesa mais doce dos contos’

Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar dos noves meses que se passaram e que ela e a família celebraram a vida da filha com o tema de princesas.

Além de relembrar os noves meses de Clara, a esposa de Zezé ainda se declarou para a filha. “Nove meses relembrando nossa Branca de Neve 🤍🍎A princesa mais doce dos contos, símbolo de pureza, bondade e um coração cheio de amor. Foi nesse mês que você começou a dar seus primeiros passinhos… tão suaves quanto a sua essência.”, declarou.

Nos comentários, os seguidores se derreteram. “Deus abençoe essa pequena”, desejou uma. “Que Deus abençoe Sempre!!! “, disse outro. “Uma bonequinha, Clarinha 😍😍😍😍😍 Deus abençoe grandemente”, declarou outra. Confira abaixo: