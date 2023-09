Graciele Lacerda fala das comparações na redes sociais e saúde

Reprodução/Instagram Graciele Lacerda relata como a pressão de estéticas nas redes pode afetar na saúde de mulheres





A influenciadora Graciele Larcerda, que trabalha com lifestyle e mundo fitness, fala da grande pressão que mulheres enfrentam para estarem sempre no padrão idealizado pela sociedade e expresso na mídia, que muitas vezes acaba gerando comparações com imagens idealizadas.

A esposa do cantor Zezé Di Camargo conta que a perfeição nas redes não é real e pode criar ilusões. “Hoje existe muita comparação. Antes, a gente tinha no nosso convívio uma pessoa que inspirava de alguma forma, hoje na internet, as pessoas mostram um mundo muito perfeitinho. Você olha uma pessoa linda, com corpo maravilhoso e acha que aquilo tudo ali é perfeito. E fica essa comparação, de querer fazer igual”, explica.

A pressão estétca é algo muito preocupante, principalmente para a sáude mental de muitas mulheres, que acabam ficando frustradas por não conseguir atingir esse padrão. “Essa coisa das mulheres se compararem com a outra traz frustração quando não supera a expectativa. Muitas não estão tão preparadas para aquilo, porque parece ser tudo muito fácil, mas não querem passar pelo processo”, afirma Graciele.

Porém, ela ressalta que algumas dessas comparações podem servir como impluso, para que mulheres possam adotar hábitos mais saudáveis. “Algumas mulheres chegam num nível de ‘eu preciso fazer algo por mim’ e buscam ajuda nesse sentido, de fazer algo por ela, de cuidar da saúde e seu corpo”, diz.

Graciele, graduada em educação física, explica que cuidar da sáude é muito mais do que uma busca pela estética, que não envolvem apenas aspectos físicos, mas também emocionais. “Não é só chegar e saber comer, tem toda uma coisa mental também, o emocional está muito ligado, é tudo um conjunto. Eu bato muito na tecla da saúde, o corpo é uma consequência. Toda mulher quer se olhar no espelho, se ver bonita e se sentir atraente, mas tem que pensar primeiramente em estar saudável”, declara.





Fonte: Mulher