Graciele Lacerda dá beijão em Zezé Di Camargo: “Meu ponto fraco”

Felipe Neto abriu mais uma ação judicial após ser alvo de novos ataques da youtuber Antônia Fontenelle. Desta vez, o influenciador resolveu agir novamente após Antônia o chamar publicamente, através de suas redes sociais, de “canalha”, “câncer da internet” e afirmar que ele teria ensinado crianças a utilizarem a chamada “Deepweb”, que são os sites obscuros e proibidos da internet. Por lá, há o estímulo de crimes como pedofilia e homicídios. Na ‘Deepweb’ circulam todos os tipos de criminosos.

Reprodução Antônia Fontenelle e Felipe Neto





Neste novo processo, a defesa de Felipe Neto pede, em caráter urgente, a retirada da publicação ofensiva do ar, no prazo de uma hora, a contar da data e hora da intimação de Antônia sobre a ação, sob pena de R$ 1 mil por hora, em caso de descumprimento. Neste mesmo processo, que foi distribuído no último dia 8, os advogados do youtuber pedem a condenação de Antônia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100 mil.





O juiz acolheu parcialmente o pedido de Felipe Neto. Ele determinou que Antônia cumpra a obrigação de apagar da legenda de sua publicação do último dia 7, as palavras ‘canalha’ e ‘câncer da internet’ no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa única de R$ R$ 50 mil.

Felipe Neto já move outros dois processos contra Antônia Fontenelle, sendo um junto com seu irmão Luccas Neto, após a ex-mulher de Marcos Paulo ter associado as imagens dos irmãos ao crime de pedofilia. Na segunda ação, Felipe, sozinho, aciona Fontenelle criminalmente por injúria.