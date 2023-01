Governo recebe lideranças para buscar solução de inundações em Linhares

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço, recebeu, nesta quinta-feira (26), um grupo de lideranças do município de Linhares em busca de soluções para as inundações registradas, principalmente, nas regiões de Baixo Quartel e Bebedouro. O encontro aconteceu no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.

“As equipes do Governo do Estado têm atuação permanente para garantir a segurança das pessoas e a assistência necessária, minimizando as perdas e os prejuízos. Estamos passando por situações graves e difíceis também em Mimoso do Sul e em outros municípios por conta das chuvas recentes, e a presença do Governo está firme”, destacou Ricardo Ferraço.

Na manhã dessa quarta-feira (24), o governador Renato Casagrande esteve em Mimoso do Sul, onde acompanhou os trabalhos de resposta às chuvas, além de anunciar medidas emergenciais, como o envio de materiais de limpeza e higiene, além de colchões e maquinários.

Em Linhares, os moradores de Baixo Quartel e Bebedouro enfrentam problemas com os alagamentos desde o final do ano passado, época em que o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação, atingindo 4,28 metros.

“A situação que recebemos e nos foi informada aqui causa muita ansiedade e preocupação no município de Linhares. A Defesa Civil Estadual já atua na região e podemos fazer novos encaminhamentos, inclusive com a participação da prefeitura municipal e da empresa Eco 101”, complementou Ricardo Ferraço.

As fortes chuvas no Espírito Santo, somadas aos grandes acumulados de Minas Gerais, elevaram novamente o nível do Rio Doce. Nesta semana, o nível do rio ultrapassou a cota de inundação, que é de 3,45 metros, chegando a 3,51 metros.

A reunião contou com as presenças do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Aureo Buzatto; da chefe do Departamento de Resposta da Defesa Civil Estadual, major Lorena; do deputado estadual eleito Lucas Scaramussa; da vereadora de Linhares, Therezinha Vergna; além de representantes dos moradores das regiões afetadas pelas chuvas.

