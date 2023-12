Governo realiza formatura de quatro mil alunos do Qualificar ES na Grande Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta terça-feira (19), da cerimônia de formatura de mais de quatro mil alunos do Programa Qualificar ES na Região Metropolitana. Os formandos são dos cursos presenciais dos polos de Cariacica, Vitória, Serra, Vila Velha e Viana. Nesta oferta, o programa formou cerca de sete mil pessoas em todo o Estado.

Durante a cerimônia, realizada em uma casa de eventos na Capital, foram distribuídos 1.018 kits para que os alunos comecem o seu próprio negócio. Ao todo, foram entregues 2.232 kits pelo Qualificar ES para egressos dos cursos práticos em todo o território capixaba.

“Os alunos do QualificarES têm comprometimento e atitude. A educação em todos os níveis e em todos os formatos tem um papel importante em nossas vidas. O programa ajuda a agregar conhecimento e incorporar uma profissão. Começamos esse programa em 2019 em dez municípios e terminamos o ano passado em 40. Neste ano, todas as 78 cidades capixabas estão recebendo cursos do QualificarES. Criamos uma linha de crédito ligada ao programa para dar um gás nos empreendimentos dos nossos formandos. Vamos seguir em 2024 com cada vez mais força para que o QualificarES atenda a cada vez mais pessoas”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou que o investimento em cursos profissionalizantes é uma aposta no futuro dos cidadãos, mas também no progresso das comunidades.

“Os formandos não apenas adquiriram conhecimentos técnicos, mas também desenvolveram habilidades práticas cruciais para os desafios do mercado de trabalho. Essa é a importância do Qualificar ES em ampliar o acesso à educação profissional e garantir oportunidades para o sucesso. Ele prepara a pessoa para o mundo do empreendedorismo. Muita gente faz o curso para abrir o seu próprio negócio. Parabenizo os formandos, suas famílias e os instrutores dedicados. Juntos, construímos um futuro mais promissor para o Espírito Santo”, declarou Lamas.

QualificarES Turismo

Os estudantes matriculados no programa Qualificar ES Turismo também participaram da cerimônia de formatura. Essa iniciativa de capacitação foi resultado de uma parceria entre a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Secretaria do Turismo (Setur), com o preenchimento de 420 vagas ao longo deste ano. A ação alcançou dez municípios integrantes dos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O propósito principal da iniciativa foi oferecer qualificações específicas para profissionais que atuam em restaurantes, cafés, hotéis e empreendimentos relacionados ao setor de turismo. Além disso, o programa visou atender aqueles que buscavam ingressar no mercado de trabalho, contribuindo assim para o fortalecimento do segmento e o desenvolvimento profissional desses indivíduos.

“Essa formação é importante para o turismo e toda a população capixaba. Formamos profissionais agora preparados para trabalhar na cadeia produtiva do turismo. O setor e todo o Estado saem ganhando, mas principalmente aqueles que estão se qualificando e tendo oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, e quem sabe também, empreender. Futuramente, a ideia é expandirmos o programa, que é inédito no Espírito Santo”, explicou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

O programa

Lançado em maio de 2019, o Programa Qualificar ES é uma iniciativa inovadora destinada ao fornecimento de oportunidades de qualificação e capacitação profissional aos capixabas. Desde a sua implementação, o programa desempenha um papel crucial na transformação da vida da população, oferecendo uma gama diversificada de cursos em três modalidades: presencial, online e semipresencial.

Ao longo do período de 2019 a 2022, mais de meio milhão de vagas foram disponibilizadas, marcando uma significativa contribuição do Programa Qualificar ES para o desenvolvimento educacional e profissional no Espírito Santo.

A proposta inovadora e empreendedora busca não apenas capacitar os cidadãos, mas também fomentar o empreendedorismo, prevenir a criminalidade, elevar a autoestima e promover um sentido de pertencimento local. Considerado um dos projetos prioritários do Governo do Estado, o Qualificar ES não visa apenas aprimorar as habilidades profissionais, mas também impactar positivamente as condições de desenvolvimento nos bairros atendidos.

Além disso, proporciona oportunidades tangíveis para a inserção dos participantes no mercado de trabalho. Olhando para o futuro, o Programa Qualificar ES tem planos ambiciosos para até 2026, com a previsão de oferecer mais de 533 mil vagas. Essa expansão contempla todas as modalidades de ensino, incluindo presencial, semipresencial e a distância, reforçando o compromisso do programa em impulsionar o desenvolvimento educacional e profissional no Espírito Santo.

