Governo reajusta preços mínimos das culturas de verão e produtos regionais

A Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), a quem compete coordenar a gestão estratégica e os projetos estratégicos corporativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e de suas organizações coligadas, disponibiliza à sociedade e servidores acesso a informações e recursos no novo Portal da Agricultura.

A nova estrutura administrativa do Mapa, que reúne, além de suas secretarias internas, órgãos como a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Serviço Florestal Brasileiro (SFB), requer a disponibilização de informações de modo mais direto. Por isso, a AGE passa a oferecer seus recursos no novo Portal da Agricultura, agora parte do Portal Gov.Br.

Entre as informações institucionais oferecidas pela AGE para a sociedade está o Plano Estratégico do Mapa 2020-2027, que está sendo construído coletivamente por servidores de todas as unidades administrativas do Ministério. O público pode também conhecer o Portfólio de Projetos Estratégicos Corporativos 2019-2022 – Portfólio de PECs, que reúne as 16 iniciativas prioritárias da atual gestão para vencer os desafios da pasta.

Desde 26 de maio, ficou mais fácil para servidores sem acesso à Agronet encontrarem informações sobre o Método de Gestão de Projetos, Programas e Portfólios do Mapa – MGP-Mapa, que é o método referência em gestão e monitoramento de projetos, programas e portfólios no Ministério. Em breve, estará disponível também o Método de Gestão da Estratégia – MGE-Mapa – para orientar as unidades administrativas ligadas ao Mapa quanto às diretrizes e processos que devem ser seguidos para formulação e gestão da estratégia no Ministério. Os servidores têm também acesso a informações sobre o software de gestão estratégica e de projetos utilizados no Mapa, Strategic Adviser – SA.

>> Conheça a nova página da AGE e todos os conteúdos oferecidos

>> Para mais informações entre em contato com a Assessoria de Gestão Estratégica pelo telefone (61) 3218-2693 ou pelo e-mail [email protected]

Informações à imprensa

[email protected]