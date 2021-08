Governo quer criar especialização jurídica

Com o objetivo de reestruturar e modernizar o Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 16/2021. Entre outras medidas, a matéria propõe a criação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, a ser regulamentado, estruturado e gerido pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (ESPGE).

O projeto acrescenta à Lei Complementar (LC) 897/2018 o artigo 13-A, que autoriza criar o programa de pós-graduação mediante anuência do Conselho Estadual de Educação. As despesas decorrentes da execução do programa ficarão por conta de recursos orçamentários do Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado (Funcad).

A medida prevê também a admissão imediata dos alunos que ingressarem no Programa de Residência Jurídica da PGE-ES e daqueles que já se encontram a ele vinculados a partir do dia 1º de fevereiro de 2021 no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu. Também poderão ingressar no curso de pós-graduação os servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, respeitando as condições estabelecidas na regulamentação que institui o programa.

A matéria começou a tramitar no Legislativo após a leitura no Expediente da sessão do dia 2 de agosto e foi encaminhada para análise dos colegiados de Justiça, Cidadania e Finanças.

Programa de Residência Jurídica

O PLC altera nove artigos da LC 897/2018, que institui o Programa de Residência Jurídica da PGE-ES. O Executivo acrescenta à matéria uma série de objetivos a serem alcançados pelo programa, como a promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica dos profissionais da área jurídica. Propõe também o desenvolvimento de novos serviços e processos de trabalho na área jurídica e de políticas públicas.

A proposta também dilata de cinco para dez anos o prazo máximo para egressos do curso de graduação em Direito ingressarem no Programa de Residência Jurídica. A medida ainda prevê a realização de atividades científicas, voltadas para a área de pesquisas, somando-se às atividades teóricas (ensino) e práticas (extensão). O governo propõe que o regulamento do programa fique sob a tutela da ESPGE, devendo ser apenas aprovado pelo Conselho da PGE-ES, que é atualmente o responsável pela expedição do regulamento.

Bolsa Residente Jurídico

A legislação vigente prevê a concessão de bolsa de estímulo à inovação aos residentes jurídicos, que devem cumprir 30 horas semanais dedicadas às atividades do programa. De acordo com a proposta do governo, os residentes deverão permanecer no programa por 24 meses. O governo propõe ainda a concessão de até 120 bolsas remuneradas, no valor máximo de R$ 2.916,72, equivalente a 800 vezes o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Caso o PLC seja aprovado na Casa e vire lei, o valor da bolsa será estabelecido por ato do procurador-geral do Estado, podendo a quantidade de vagas ser ampliada por decreto do governador do Estado. A matéria veda a concessão de bolsa a servidor público e proíbe a geração de vínculo entre os beneficiados e a Administração Pública Estadual.

O texto do PLC, assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) faz alusão à formação acadêmica e à inovação como justificativa para a apresentação da matéria. “O aludido Programa de Residência Jurídica, instituído pela Lei Complementar nº 897, de 2018, tem se mostrado uma política pública relevante à formação jurídica de jovens bacharéis em Direito e à inovação no âmbito da administração pública estadual”, explica.

O governo pretende aumentar a oferta de especialização por meio da proposta. “Para atender esses objetivos, avança-se em busca da especialização dos residentes através da oferta de Programa de Pós-Graduação Lato Sensu”, conclui.