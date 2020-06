Governo português volta a determinar lockdown em Lisboa

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Lisboa durante o primeiro ciclo de lockdown, em março

Segundo o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, algumas regiões de Lisboa vão retomar o regime de lockdown a partir de hoje (25). A medida vale para 19 bairros da região metropolitana de Lisboa após o registro de novos surtos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na cidade.

Costa anunciou que o resto do país deve prosseguir com as medidas de afrouxamento, passando de “estado de calamidade” para “estado de alerta” no dia primeiro de julho.

Até o momento, Portugal registrou 40 mil casos de Covid-19, entre pacientes sintomáticos e assintomáticos, com 1,5 mil óbitos. Segundo o governo, 26 mil pacientes já se curaram, enquanto 12 mil continuam em acompanhamento. Neste momento, há 67 pacientes internados em estado grave em Portugal.