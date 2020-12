Governo planeja novos saques do FGTS em 2021

Agência Brasil Medida é analisada pelo Governo Federal como alternativa para a crise econômica causada pela pandemia

O Ministério da Economia planeja abrir uma nova rodada de saques emergenciais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em janeiro do ano que vem. O estudo está sendo realizado pela equipe de Paulo Guedes como saída para aliviar os impactos econômicos em decorrência da segunda onda de infecções do novo coronavírus e o fim do auxílio emergencial.

Segundo apurou o Portal iG , o Governo Federal prepara uma lista de alternativas para conseguir injetar dinheiro na economia do país. Uma das opções analisadas, está o adiantamento do 13º salário dos aposentados e do abono salarial – benefício para trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos.

A equipe econômica ainda descarta pedir a prorrogação do estado de calamidade . Entretanto, há resistência nos bastidores do Palácio do Planalto para a extensão do Auxílio Emergencial até março de 2021. O Senado já apresentou uma proposta que deve ser analisada pelo Congresso Nacional nas próximas semanas.