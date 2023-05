Governo Ortega: deputados da Nicarágua dissolvem Cruz Vermelha

Divulgação Assembleia aprovou extinção da Cruz Vermelha no país

A Assembleia Nacional da Nicarágua anunciou nesta última quarta-feira (10) a aprovação da revogação do decreto 357, que estabeleceu a criação da Cruz Vermelha no país em 1958 — medida fechou a instituição no país, coroando uma repressão que levou o governo a expulsar ordens religiosas, instituições de caridade e grupos cívicos .

Ao mesmo tempo, foi promulgada uma nova lei que estabelece a criação de uma entidade sucessora vinculada ao Ministério da Saúde .

Durante a exposição de motivos apresentada pelos legisladores, enfatizou-se que a Cruz Vermelha violou suas próprias regras ao não agir de maneira neutra e imparcial durante os protestos contra o regime em 2018.

O governo classificou esses protestos como uma tentativa fracassada de golpe de estado, conforme relatado pela mídia oficial El 19 digital .

Além disso, os legisladores destacaram que a Cruz Vermelha não apresentou demonstrações financeiras adequadas e não verificou a identidade de seus doadores, além de não manter o registro atualizado no Ministério do Interior.

De acordo com a nova lei, todos os ativos da Cruz Vermelha serão confiscados pelo Estado e transferidos para a administração dessa nova entidade descentralizada, que ficará subordinada ao Ministério da Saúde.

“A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) está profundamente preocupada com a dissolução de nossa Sociedade Nacional membro, a Cruz Vermelha Nicaraguense”, disse em nota a organização.

