Governo lança Portal de Oftalmologia e amplia conectividade em órgãos da saúde estadual

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (29), a entrega de importantes serviços de saúde para a população em evento realizado no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica. Foi apresentado o novo Portal de Oftalmologia, uma ferramenta digital dentro do Portal Inteligente ES.GOV, que tem como objetivo facilitar o acesso dos pacientes à solicitação de órteses e próteses oculares, eliminando a necessidade de deslocamentos presenciais até uma unidade de saúde.

Durante o evento, também foi realizada a entrega de próteses oculares para 60 usuários já cadastrados e agendados no âmbito do Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica de 2025. Além disso, o Governo do Estado lançou o projeto “Wi-Fi + Saúde” em 36 equipamentos da rede estadual. A iniciativa disponibiliza acesso gratuito à internet, a partir de leitura de um QR-Code, para os frequentadores de locais como hospitais, Farmácia Cidadã, Hemoes, Centros Regionais de Especialidades (CRE), entre outros.

“Estamos entregando 500 próteses para quem precisa e mais 20 mil óculos. Um serviço da oftalmologia importante e que agora abrimos o cadastro via Portal ES.GOV. Isso vai reduzir a quantidade de vezes que a pessoa precisa vir ao CRE Metropolitano, podendo solicitar sua prótese da sua casa ou município. Assim como fizemos nas teleconsultas, diminuir esse deslocamento é fundamental para darmos mais qualidade de vida para os capixabas. Ao invés de vir três ou quatro vezes, o paciente vem uma vez para fazer o molde e outra para buscar as próteses. Se for óculos, ele chega na própria unidade de saúde, facilitando ainda mais”, afirmou o governador Casagrande.

Por meio do portal inteligente do Governo do Estado, o paciente pôde iniciar o processo de solicitação de forma totalmente on-line, seguindo as orientações disponíveis na página. Para dar prosseguimento ao pedido, era necessário anexar a receita ou encaminhamento médico. Após a análise e validação da solicitação pela equipe técnica, o usuário recebia um comunicado informando a data para comparecimento à unidade de referência, onde era feita a medição e a escolha da órtese ou prótese ocular.

Neste primeiro momento, o serviço está sendo disponibilizado exclusivamente para os municípios da Região Metropolitana como um projeto-piloto, com a previsão de ser expandido para as demais regionais de saúde do Espírito Santo em etapas futuras.

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, destaca que a disponibilização deste serviço online representa um avanço significativo em termos de cidadania digital e acesso à saúde ocular. “Basta o paciente estar com a receita válida por um ano em mãos e pronto, em alguns cliques já vai ter acesso ao novo serviço e realizar a solicitação dos óculos”, ressaltou.

Como funciona

Para efetivar a solicitação da necessidade dos óculos no ES.GOV, é necessário atualizar antes as informações cadastrais de endereço e telefone, informar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência e inserir a receita médica, com validade de um ano, emitida por profissional do SUS.

Caso a solicitação do paciente esteja de acordo com todas as regras, principalmente em relação à documentação, ele entrará para o Sistema de Regulação, que, posteriormente, realizará o agendamento do seu primeiro comparecimento ao CRE Metropolitano, com o objetivo de fazer a medição específica para a adaptação da lente e a escolha da armação de sua preferência.

O prazo para entrega dos óculos é de até 45 dias a partir da data da solicitação. Destaca-se, ainda, que o cidadão só poderá realizar uma nova solicitação após o intervalo de um ano, contado a partir da última que foi finalizada.

Acesse: https://portal.es.gov.br/app/dashboard/oculos-solicitacao

Próteses oculares

Durante o evento de lançamento do portal, também foi realizada a entrega de próteses oculares para 60 usuários já cadastrados e agendados no âmbito do Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica de 2025. “Embora as próteses oculares não restituam a visão, elas são fundamentais para o resgate da autoestima, da autoimagem e da reintegração social de pessoas que perderam o olho por razões congênitas ou adquiridas”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, que também participou da agenda.

O investimento no programa foi expressivo. São 500 próteses oculares (olhinho): R$ 550.000,00; 40 lupas de apoio: R$ 28.080,00; 40 telescópios: R$ 27.969,00; 19.000 órteses oculares (óculos): R$ 1.415.265,00.

Mudança de vida

Moradora de Itaipava, distrito de Itapemirim, Lucia Francisco Barbosa, 65, veio ao CRE Metropolitano fazer pela primeira vez a medição para, posteriormente, receber a prótese ocular. “Eu perdi um olho devido a diabetes, mas faço tratamento e a doença está controlada. Estou muito feliz e ansiosa, pois não me sinto bem nesta condição”, contou.

Além dela, Edeildo Leal Junior, 52, morador de Guaçuí, também esteve no CRE Metropolitano pela primeira vez para passar pelo procedimento. “Estou há oito meses sem um dos meus olhos. Quando recebi a notícia do meu agendamento para a medição fiquei muito, muito feliz. É muito difícil olhar para o espelho e além de saber que perdeu uma parte da visão, ainda falta um olho. Eu sou micro empresário, dono de um restaurante, e preciso atender ao público; agora é uma nova etapa na minha vida”, ressaltou.

Como solicitar prótese ocular, lupa e telescópio

Abertura do Processo: é necessário comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, munido dos seguintes documentos: Laudo médico carimbado por oftalmologista, com validade de até um ano; Cartão SUS, RG ou CPF (originais).

Encaminhamento dos documentos: fica sob responsabilidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência fazer o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde que enviará para o CRE Metropolitano, via Sistema de Regulação, e este, posteriormente, realizará o agendamento do paciente (desde que todos os documentos estejam de acordo com as regras estabelecidas).

Agendamento do procedimento do paciente: após essas etapas o paciente receberá uma mensagem via SMS com local, data, horário do procedimento solicitado. O paciente deverá, então, retirar o comprovante de agendamento na Unidade Básica de Saúde de referência antes da data marcada. No dia marcado, o paciente deve comparecer ao Centro de Oftalmologia da Regional Metropolitana de Saúde, em Jardim América, Cariacica (ao lado da Estação Pedro Nolasco), no 1º andar, portando o cartão SUS e o laudo original de lupa, telescópio ou prótese ocular. Informações: (27) 3636-2728 (wtz), 2681, 2653.

Wifi+Saúde

Outra iniciativa digital foi o lançamento do projeto “Wi-Fi + Saúde” em 36 equipamentos da rede estadual. A iniciativa disponibiliza acesso gratuito à internet, a partir de leitura de um QR-Code, para os frequentadores de locais como hospitais, Farmácia Cidadã, Hemoes, Centros Regionais de Especialidades (CRE), Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES), entre outros.

“A saúde pública do Espírito Santo dá mais um passo importante rumo à modernização e à inclusão digital. Com o projeto Wi-Fi + Saúde e o Portal de Oftalmologia, estamos ampliando o acesso à serviços importantes. Essa iniciativa vai além da tecnologia, ela representa um compromisso com a cidadania, com a humanização do atendimento e com a democratização do acesso à informação e aos serviços digitais”, destacou o secretário Tyago Hoffmann.

O Wi-Fi + Saúde permite acesso à internet para fins informativos e acesso a serviços digitais como atualização cadastral, listagem de medicamentos disponíveis nas Farmácias Cidadãs, acesso ao ES.Gov, informações sobre como doar sangue, agendamentos on-line etc. Os locais com o projeto implementado estão estrategicamente distribuídos por todas as regiões do Espírito Santo.

Segundo o gerente de Tecnologia da Informação da Sesa, Márcio Vargas, a implementação do projeto contempla três redes Wi-Fi com funções distintas: ‘SesaInt’, destinada exclusivamente aos servidores públicos da Sesa, com autenticação individual e controle de permissões; ‘SesaCorp’, voltada para equipamentos institucionais, como impressoras, computadores, totens e coletores de dados; ‘Wi-Fi + Saúde’, rede aberta ao cidadão com acesso controlado e restrição de banda, permitindo o uso para fins informativos e acesso a serviços digitais.

Alcance estadual

O projeto foi implementado em 36 unidades da rede Sesa, contemplando diferentes tipos de estabelecimentos:

4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),

5 Centros Regionais de Especialidades (CRE),

6 Farmácias Cidadãs,

4 Hemocentros Estaduais,

7 Hospitais Estaduais,

4 Superintendências Regionais de Saúde,

2 sedes administrativas da Sesa,

4 outras unidades especializadas.

Fonte: GOVERNO ES