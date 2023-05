Governo inaugura reforma do Parque de Exposições de São José do Calçado

O Governo do Espírito Santo entregou, nesta sexta-feira (26), as obras de reforma do Parque de Exposição de São José do Calçado, localizado no Bairro Divinéia. O investimento, de aproximadamente R$ 2 milhões, foi viabilizado com aplicação de recursos provenientes do Fundo Cidades, cuja gestão é realizada pela Secretaria do Governo (SEG).

O parque tem uma área de quase 11 mil metros quadrados e foi dotado de uma estrutura que envolve, entre outros itens, a construção de um palco para a realização de shows e demais eventos, nove banheiros com acessibilidade, dois galpões, além de pavimentação.

“Esse investimento de vai impulsionar a economia local, com a realização de eventos como shows e exposições”, disse a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, que representou o governador Renato Casagrande na solenidade de inauguração da obra.

Segundo a titular da SEG, o recurso transferido diretamente do Fundo Cidades para o Fundo Municipal de Investimento de São José do Calçado, que totaliza R$ 1.998.059,17, vai incentivar o turismo, fomentar o setor agrícola e levar mais entretenimento e qualidade de vida para os moradores do município e até de seu entorno.

“Sob a liderança do governador Renato Casagrande, estamos investindo em todos os municípios capixabas, em parceria com as prefeituras, para que o desenvolvimento do nosso Estado aconteça de forma equilibrada, sistêmica”, pontuou Maria Emanuela.

A reforma do parque de exposição integra um pacote de investimentos no município de São José do Calçado. Ao todo, somente com recursos do Fundo Cidades, são aproximadamente R$ 13 milhões investidos em obras e na elaboração de carteira de projetos estruturantes, em parceria do Governo do Estado com a gestão municipal.

