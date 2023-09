Governo inaugura pavimentação de ruas e anuncia novas obras em Jaguaré

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, inaugurou, na manhã desta sexta-feira (21), as obras de pavimentação de ruas na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no município de Jaguaré, na microrregião Nordeste. Também foi autorizado o início da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Patrimônio Nossa Senhora de Fátima, além da construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros Boa Vista, Novo Tempo e Palmito. O investimento total do Governo do Estado é de quase R$ 9 milhões.

“Ontem comemoramos investimentos que terão capacidade de gerar oportunidades e desenvolvimento na Grande Vitória. Hoje estamos aqui na região norte, coração da produção de café Conilon, confirmando a presença firme do Governo do Estado. São obras em andamento, entregas e novos empreendimentos. São investimentos para melhoria da infraestrutura viária e ampliação de serviços de Educação e Saúde, essenciais à população. Ações que se integram e resultam em bem-estar e em uma vida melhor”, destacou Ricardo Ferraço, que também é secretário de Estado de Desenvolvimento.

Com investimento de R$ 1,52 milhão em recursos provenientes do Fundo Cidades, foram pavimentadas sete ruas da Comunidade Nossa Senhora de Fátima. São 1.612 metros lineares de pavimentação com blocos pré-moldados intertravados de concreto holandês (PAVs), além de mais de três mil metros de meio-fio. Agora, as ruas se tornaram mais acessíveis, seguras e duráveis, proporcionando melhor mobilidade para os aproximadamente dois mil moradores locais, além de valorizar as propriedades e a estética urbana da região.

Para a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, o investimento é mais uma ação do Governo para melhorar a qualidade de vida da população, além de contribuir com o desenvolvimento municipal. “Investimos nos 78 municípios capixabas para que o desenvolvimento avance de forma sistêmica. Já entregamos, estamos realizando e vamos ainda realizar investimentos em todas as dez microrregiões do nosso Estado”, disse.

Durante a agenda, foi assinada a Ordem de Serviço para reforma e ampliação da EMEF Patrimônio Nossa Senhora de Fátima. Para essa obra, o Governo do Estado vai repassar R$ 990 mil ao Município de Jaguaré, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).

Serão construídas mais quatro salas de aulas, além de passarela coberta, área de circulação, biblioteca, sala de laboratório de informática, sala de recurso, banheiro feminino e masculino, e auditório. Também será construída uma quadra poliesportiva com arquibancada. A intervenção contemplará a manutenção de 260 vagas e ampliação de 120, totalizando 380 vagas na Rede Pública Municipal de Jaguaré.

A cidade da microrregião Nordeste vai receber três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros Boa Vista, Novo Tempo e Palmito. Jaguaré é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10.

Até o momento, já foram repassados R$ 362 mil referentes à primeira parcela das três unidades. Após a publicação da Ordem de Serviço, o município poderá solicitar a segunda parcela do recurso. Mais de R$ 6,4 milhões serão investidos pelo Governo do Estado para a construção das unidades, que já foram licitadas.

O Plano Decenal APS+10 visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS no Espírito Santo. A iniciativa fomenta a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

Estiveram presentes, o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Mazinho dos Anjos, Fabricio Gandini, Raquel Lessa, Lucas Scaramussa e Alexandre Xambinho; além de lideranças da região.

Nova rodovia

O governador em exercício Ricardo Ferraço também fez uma visita às obras de implantação da pavimentação da Rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Comunidade de Fátima (Jaguaré). As intervenções estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O investimento é superior a R$ 147 milhões na implantação do trecho rodoviário com 38,6 quilômetros de extensão.

Os serviços incluem ainda a construção de um mirante e da execução da Ponte sobre o Rio Barra Seca, com 120 metros de extensão. Ainda fazem parte da intervenção a implantação de pista de rolamento, acostamento, cinco quilômetros de terceira faixa e implantação de 11 interseções. A obra era um antigo desejo da população dos moradores dos dois municípios.

“Essa é uma agenda de extrema importância para o nosso município, assim como para o município de Jaguaré e toda região. O governador em exercício está presente conosco aqui hoje para visita às obras de pavimentação da rodovia ES-230, uma obra de grande relevância e muito esperada por nossa população. É uma satisfação imensa”, comentou o prefeito de Vila Valério, Davi Ramos.

