Governo inaugura obras em ruas e avenidas do bairro Barramares, em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desse sábado (11), as obras de drenagem e pavimentação em cinco avenidas e oito ruas do bairro Barramares, em Vila Velha. O investimento foi executado pela gestão municipal com repasse estadual de R$ 12,2 milhões provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. A solenidade teve a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, autoridades e demais lideranças da região.

No total, mais de 12 mil habitantes da região serão beneficiados pela instalação de 5.385 metros de rede de drenagem e pavimentação de sete quilômetros de extensão das avenidas Bandeirantes, Celso Vasconcelos, General Dutra, Presidente Kennedy e Continental, e das ruas Um, Dois, Três, Bahia, Castelo Branco, Boa Esperança, dos Colibris e Luandia.

“Estamos fazendo a maior transformação da história de Vila Velha. Fizemos a macrodrenagem do município, uma obra que ninguém teve coragem de fazer. Agora estamos entregando mais ruas drenadas e pavimentadas para que possamos ter uma cidade com cada vez menos alagamentos e com maior qualidade de vida. Somente um Governo organizado e com poder de investimento que consegue realizar obras tão estruturantes como essas”, afirmou o governador Casagrande.

Na pavimentação das vias foram utilizados aproximadamente 49.500 metros quadrados de blocos de concreto do tipo Pavi-S 35 Mpa, com resistência à pressão e à tensão. Já na execução do serviço de drenagem foram instalados 5.385 metros de rede com uso, entre outros materiais, de Corpo Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC), poços de visita e caixas ralo. A água da chuva captada pela rede de drenagem será lançada nos sistemas das avenidas Primavera e Eliotério Guedes, em Barramares.

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, destaca a importância da parceria estabelecida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Vila Velha que vem beneficiando quem mora, visita e empreende no município. Ela lembrou ainda os investimentos que vêm sendo realizados na região 5, onde está localizado o bairro Barramares.

Nessa mesma região também estão sendo executadas obras de macrodrenagem do Canal do Congo, que beneficiam moradores de 13 bairros: Barramares, Morada da Barra, Residencial Jabaeté, Normília, João Goulart, Residencial Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, 23 de Maio, São Conrado, Praia dos Recifes, Praia das Conchas, Cidade da Barra, Riviera da Barra e Barra do Jucu.

“Com repasse direto de recursos do Fundo Cidades para os fundos municipais de investimento, o nosso Governo, liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, está tornando municípios de todas as regiões capixabas mais resilientes aos efeitos do clima”, pontuou a secretária do Governo e gestora do Fundo Cidades, referindo-se às chuvas intensas e à estiagem que leva à escassez hídrica.

