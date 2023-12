Governo inaugura obras de infraestrutura e autoriza novos investimentos em Pedro Canário

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quarta-feira (20), em Pedro Canário, para inaugurar obras de infraestrutura e urbanização no entorno da Lagoa Augusto Ruschi. Também foram autorizados novos investimentos no município. O valor global de investimentos, com recursos provenientes do Fundo Cidades, supera os R$ 12,2 milhões.

“Temos uma parceria intensa com todos os municípios deste Estado e não poderia ser diferente com Pedro Canário, com quem temos uma ótima parceria com o prefeito e com a Câmara de vereadores. Pedro Canario está mudando. Aqui nunca teve tanto investimento do Governo do Estado. Investimentos em infraestrutura, na educação, no esporte, na área social e isso só é possível pois temos um Estado organizado. Estamos no Governo do Estado para realizar obras e transformar sonhos em realidade, como é esta obra da Lagoa, que está linda e será um lugar de lazer para a população e um grande incentivador do turismo da cidade e de toda região”, afirmou o governador.

Ao todo, o Governo do Estado repassou R$ 2.477.704,38 à Administração Municipal para a execução das obras, envolvendo drenagem e pavimentação das ruas 01,02,03,05, Boa Esperança e Conceição da Barra, e na Avenida Presidente Kennedy, localizadas no entorno da Lagoa Augusto Ruschi, no Centro da cidade.

Nessas vias, foram instalados aproximadamente 12.698,33 metros quadrados de blocos de concreto, mais de 2,8 mil metros de meio-fio de concreto pré-moldado. Também foram realizados serviços de drenagem, com instalação de aproximadamente 2,27 mil metros de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC), 39 bocas de lobo simples, 23 poços de visita em bloco pré-moldado e 56,80 metros de trincheira drenante em concreto armado.

Segundo a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, as ruas drenadas e pavimentadas, com recursos do Fundo Cidades 2022, facilitarão o tráfego de veículos e pedestres, tornando mais rápido e seguro os deslocamentos na região, além de valorizar os imóveis e melhorar a qualidade de vida da população. O Fundo Cidades é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Também foi inaugurado o novo sistema de iluminação da cidade, com recursos do Fundo Cidades, no valor de R$ 2 milhões.

Urbanização no entorno da Lagoa Augusto Ruschi

A obra de urbanização do entorno da Lagoa Augusto Ruschi, às margens da BR 101, recebeu investimento do Governo do Estado de R$ 6,5 milhões. O novo espaço conta com quiosques, vestiário, pavimentação em blocos de concreto pré-moldado, meio fio pré-moldado, plantio de grama tipo esmeralda, concreto regularizado e impermeabilizado, piso cimentado liso, piso em grama sintética, piso para quadra poliesportiva, pintura epóxi da quadra de esporte, plantios de árvores e arbustos, palmeiras imperiais, traves para futebol de salão, conjuntos de postes de voleibol, suporte para tabela de basquete, guarda corpo de tubo galvanizado, alambrado com tela e corrimão em tubo de ferro galvanizado.

“Pedro Canário é uma das poucas cidades do estado que tem o privilégio de contar com uma lagoa no centro e essa obra proporcionará grandes benefícios, além de resolver os problemas de alagamentos da região. Nos períodos chuvosos a região da lagoa recebia um fluxo importante de águas dos outros bairros, com esta intervenção o Governo do Estado oferece maior qualidade de vida para os moradores”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ainda no município, foi entregue um caminhão pipa com o objetivo de garantir o abastecimento de água potável em áreas sem rede de distribuição, o combate à eventuais incêndios, a irrigação de jardins e campos esportivos, o controle de poeira em estradas e ruas, a limpeza de vias públicas e o apoio em situações de emergência. O investimento é de R$ 786 mil.

Mais investimento

O governador também autorizou repasse de recursos para realização de mais um investimento em infraestrutura no município, agora para pavimentação e drenagem de 22 vias públicas nos bairros Canarinho, Leonório e Colina, totalizando R$ 7.766.140,62, com recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, que integra eixo do Programa Estadual de Mudanças Climáticas.

A região do bairro Canarinho enfrenta um risco alto de deslizamento, gerado pelo escoamento da drenagem pluvial proveniente de várias ruas, incluindo os bairros Leonório e Colina, que sofrem com alagamentos recorrentes.

As obras serão realizadas em quatro ruas do bairro Canarinho (Felinto Damião, Canário Ribeiro, Tancredo Neves e José Lins da Rocha); em 14 ruas e uma avenida do bairro Leonório (Estefania Serra, José Jesuino da Rocha, Vitoria, Castelo, Benevides Lima Júnior, Travessa Benevides Lima Júnior, Ecoporanga, Mucurici, Castelo Branco, Anália de Castro, Mantenópolis, Morro Dantas, Itaguaçu, José Jesuíno da Rocha e Avenida Espírito Santo); e em três ruas do bairro Colina (Gambarini, Projetada 01 e São Rafael).

Além dos recursos para pavimentação e drenagem nas vias dos bairros Canarinho, Leonório e Colina, o Governo também anunciou repasse de R$ 500 mil para a Prefeitura de Pedro Canário investir na elaboração de projetos para construção de Barragem de Múltiplo Uso na Bacia do Rio Itaúnas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da SEG

Claudia Feliz

(27) 3636-1118 / 99507- 4071

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Fernanda Magalhães

(27) 3636-5002 / 99661-7588

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES