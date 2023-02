Governo inaugura novo Posto de Atendimento Veicular e anuncia novos investimentos em Muqui

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (04), no município de Muqui, na microrregião Central Sul, para a inauguração do novo Posto de Atendimento Veicular (PAV). Durante a agenda, Casagrande autorizou o início de obras de infraestrutura e da ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Frei Pedro Domingo Izcara. O governador participou ainda da abertura oficial do 72º Encontro Nacional de Folias de Reis, que é considerado o encontro de folias mais antigo do País.

Casagrande falou sobre os investimentos do Governo do Estado no município: “Inauguramos o Posto de Atendimento Veicular do Detran e demos várias ordens de serviço para obras, como a reforma do prédio centenário da prefeitura, a ampliação da escola Frei Pedro Domingo Izcara, além de drenagem e pavimentação e também contenção de encosta. São investimentos importantes que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos moradores de Muqui.”

O governador também destacou a importância do Encontro Nacional de Folias de Reis: “Também estamos abrindo a Festa de Folias de Reis e convido todos a participar. Uma festa maravilhosa que está sendo organizada com apoio do Governo do Estado através da Lei de Incentivo à Cultura. Além de mobilizar a população de Muqui, a festa mobiliza a população de diversos locais do Estado e de fora do Estado pela importância cultural, histórica, pela manifestação de fé da população e pelo resgate das tradições das Folias de Reis. Nós que moramos no interior, sempre nos lembramos do período em que as Folias de Reis passavam visitando as casas, levando a mensagem do nosso senhor Jesus Cristo.”

O prefeito de Muqui, Hélio Carlos Ribeiro Cândido, o Cacalo, também acompanhou as solenidades: “Estamos comemorando 72 anos da Folia de Reis. Não podemos deixar acabar essa cultura, pelo contrário, precisamos fortalecer. Quero agradecer ao nosso Governador por ser parceiro de Muqui e de toda cidade do Estado. Olha com carinho e coloca investimentos nos municípios. Estamos dando importantes obras de serviço aqui em Muqui.”

O novo PAV de Muqui está localizado na Rua Hitler Acha Ayub, número 1.155, no Centro do município. Na nova agência, os condutores e proprietários de veículos podem realizar serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros.

A unidade conta com um ambiente moderno, com dois guichês de atendimento, estrutura equipada e mobiliário que segue o padrão atualizado do órgão, respeitando integralmente as normas de acessibilidade. O atendimento presencial no PAV de Muqui é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deve ser agendado exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

“Sabemos que pelo menos um membro de cada família do nosso Estado precisa fazer um procedimento no Detran, seja prova, coleta de biometria ou emissão de documento do carro ou da moto. Por isso, estamos trabalhando em um projeto robusto de locação de espaços mais adequados, reformas, troca de móveis, revitalização de fachadas e aquisição de computadores novos como fizemos em Muqui para melhorar a estrutura de todas as unidades. O objetivo principal é ofertar condições mais dignas para os servidores trabalharem e para a população ser atendida”, afirmou o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira.

Mais investimentos

Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização das ruas Sandoval Reis Portugal, Inocêncio C. da Silva, Joaquim A. Pinto e Augusto Betero, localizadas no bairro San Domingos. Com investimento de R$ 1,1 milhão, a obra irá beneficiar cerca de 15 mil pessoas.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou o compromisso do Governo do Estado em oferecer apoio aos municípios. “Nossa meta é levar o desenvolvimento e infraestrutura de forma equilibrada para todas as regiões do Estado, trabalhando em parceria com os municípios para oferecer mais qualidade de vida para a população capixaba”, pontuou.

As intervenções contam com 4.122 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 1.253 metros de meio fio, 1.880 metros quadrados de calçada cidadã, 293 metros de rede de drenagem, 25 caixas ralo, 13 poços de visita, 159 metros quadrados de sinalização horizontal e 5 metros quadrados de sinalização vertical.

Além disso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), repassou R$ 1,5 milhão ao Município para a execução das obras de ampliação da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no bairro Santo Agostinho. O repasse foi oriundo do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

Ainda durante a solenidade oficial, foram assinadas as ordens de serviço para obras de reforma da Prefeitura Municipal, de drenagem e contenção da Rua José Bernardi e da construção do Centro de Convivência de Muqui.

Também estiveram presentes os deputados estaduais, Allan Ferreira, Dr. Bruno Resende, Janete de Sá e Dary Pagung; os prefeitos Cacalo (Muqui), Fabricio Petri (Anchieta), Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte) e Josemar (Atílio Vivacqua); os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Weverson Meirelles (Turismo), Fabricio Noronha (Cultura), Victor de Angelo (Educação), Givaldo Vieira (Detran), Marcelo Cornélio (Prodest), Leonardo Monteiro (Idaf); além de secretários municipais, vereadores e lideranças locais.

