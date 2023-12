Governo inaugura nova pavimentação da estrada de Retiro do Congo, em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, no último domingo (10), as obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária da estrada de acesso ao bairro Retiro do Congo, no município de Vila Velha. As obras foram executadas pela Prefeitura, com recursos da ordem de R$ 1,46 milhão, oriundos do Fundo Cidades. O prefeito canela-verde Arnaldinho Borgo e demais autoridades participaram da solenidade de entrega das obras.

“Estamos fazendo investimentos estruturantes em Vila Velha e hoje aqui no Retiro do Congo não é diferente. Uma obra que vai trazer mais qualidade de vida aos moradores. Temos um Estado equilibrado, com as contas em dia e isso nos permite fazer investimentos, principalmente em locais onde o poder público precisa atuar com mais força. Essa obra será fundamental para trazer mais desenvolvimento para essa região e se soma a outros projetos que estamos fazendo tanto aqui quanto em todo o município”, afirmou o governador.

No total, foram realizados serviços de drenagem de águas pluviais e de pavimentação em aproximadamente 4,5 quilômetros da via, por meio de instalação de sarjetas de concreto, caixas-ralo e poços de visita. Na pavimentação foi feita aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), produto considerado capaz de fornecer à superfície mais resistência e durabilidade, garantindo maior capacidade de a via suportar carga de tráfego.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, reforçou a importância de mais essa ação. “É uma obra de infraestrutura que proporciona qualidade de vida e mais segurança no trânsito de pessoas e mercadorias. Além disso, também garante mais desenvolvimento econômico às nossas cidades. Somente aqui no Retiro do Congo, mais de três mil moradores serão beneficiados diretamente”, afirmou.

Vila Velha é um dos 78 municípios capixabas contemplados com investimentos do Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades. O município canela-verde foi contemplado com R$ 40,64 milhões somente em recursos do Fundo Cidades 2022. Esse montante envolve, além das obras inauguradas em Retiro do Congo, intervenções semelhantes em ruas dos bairros Divino Espírito Santo, Paul, Ilha das Flores, Praia da Costa, Barramares Lote 1, Barramares Lote 2, Itapoã e Santa Rita.

Além disso, inclui ainda a elaboração da carteira de projetos estruturantes e aquisição de equipamentos de Polo UAB, dentro do Sistema UniversidadES. “Repassamos os recursos de forma direta, sem burocracia, às gestões municipais, o que acelera a realização de obras e as entregas à nossa população”, completou Maria Emanuela Pedroso.

