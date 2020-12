Governo inaugura exposição de roupas que Bolsonaro e Michelle usaram na posse

Reprodução TV Brasil As peças serão leiloadas e a renda será distribuída para instituições de caridade

Na tarde desta segunda-feira (07), foi realizada a cerimônia de abertura de uma exposição dos trajes usados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro , na posse presidencial em 2019.

O governo expôs duas vitrines no hall de entrada do Palácio do Planalto . Uma delas tem o terno azul-marinho e os sapatos usados por Bolsonaro na posse, e a outra, o vestido rosa escolhido pela primeira-dama.

O eventou durou menos de 10 minutos e, na ocasião, Bolsonaro afirmou que espera que, ao “entregar a faixa para o futuro presidente”, entregue também “um Brasil bem melhor do que pegamos no início do ano passado”.

Ainda, o presidente voltou a elogiar o enfrentamento à pandemia de Covid-19 por parte do governo federal. “Apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está se saindo na questão da economia”, declarou o presidente.

De acordo com os últimos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a Covid-19 já matou 176.941 pessoas no Brasil. O total de casos confirmados chega a 6.603.540.