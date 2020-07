Governo federal reconhece estado de calamidade em Goiás por conta da Covid-19

Divulgação / Ascom / SMS Estado é o 16º mais atingido no Brasil, ainda com valores distantes dos registrados em SP, CE e RJ

O governo federal publicou nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU) uma portaria que reconhece o estado de calamidade pública no estado de Goiás , em decorrência da pandemia da Covid-19.

A portaria foi assinada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. Com a formalidade, ficam facilitadas medidas fiscais emergenciais envolvendo as administrações estadual e federal para o combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Segundo dados do Ministério da Saúde, até as 19h de segunda-feira (27) o estado registrava 57.985 casos confirmados de Covid-19 , com 1.400 mortes. No Brasil, são mais de 2,4 milhões de casos confirmados e 87.618 mortes.

Apesar dos números expressivos, Goiás ocupa apenas o 16º lugar entre os mais atingidos no país, ficando distante de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que lideram o ranking.