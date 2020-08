Governo estuda possibilidade de estender auxílio emergencial

Integrantes do governo já cogitam a necessidade de ampliar o pagamento do auxílio emergencial, diante das incertezas em relação à duração da pandemia. Mas, segundo auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor das parcelas adicionais teria que ser diferente.

O auxílio é pago a trabalhadores informais, autônomos, desempregados sem seguro-desemprego e microempreendedores individuais (MEIs) que perderam renda com a pandemia, além de beneficiários do Bolsa Família.