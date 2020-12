Governo estuda estender suspensão de contratos de trabalho em 2021

Agência Brasil Governo estuda estender suspensão de contratos em 2021

O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia , Bruno Bianco, afirmou na manhã desta quarta-feira (23) que o governo estuda a possibilidade de prorrogar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BEm) em 2021. A inciativa tem o objetivo de aliviar as contas de empresas com suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada, em contrapartida, os beneficiários devem manter o emprego de funcionários.

Bianco ressaltou que ainda faltam algumas parcelas para encerrar o benefício em 2020, entretanto, as conversas para uma possível prorrogação no ano que vem já começaram nos bastidores .

O programa foi criado em abril para diminuir os efeitos negativos causados pela Pandemia de Covid-19 . O benefício tem validade até 31 de dezembro.

De acordo com o Ministério da Economia, a índice de pedidos de suspensão de contratos está caindo nos últimos meses. Em abril, 5,9 milhões de empresas aderiram ao programa, enquanto em dezembro foram 228 mil.