Governo estuda criar rodovia estadual binária para desafogar trânsito na BR-262

Na prática, caso haja a construção da via estadual, o trecho da atual BR-262 funcionaria em apenas um sentido de tráfego

Uma via alternativa para melhorar as condições de tráfego na BR-262, entre Viana e Marechal Floriano, está em estudo pelo governo estadual. De acordo com o governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), a nova rodovia seria gerida pelo Estado, caso não haja investimentos do governo federal.

A fala de Casagrande ocorreu durante um encontro dos candidatos ao governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições deste ano com representantes do setor produtivo, realizado nesta segunda-feira (17), em um hotel de Vitória. Ele respondia a uma pergunta sobre infraestrutura.

“Para a BR-262, seria muito importante que o governo federal tivesse recursos para fazer investimentos. Estamos dispostos a fazer parceria com o governo federal. Temos disposição e começamos a elaborar o projeto para fazer um binário da BR-262, que seria um binário estadual. Ele vai ter uma rodovia que vai sair de Marechal, chegando a um retorno em Viana, e o projeto já está pronto”, afirmou Casagrande.

Na prática, caso haja a construção da via estadual, o trecho da atual BR-262 funcionaria em apenas um sentido de tráfego. Já a nova rodovia, seria para quem seguisse no outro sentido.