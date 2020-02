Governo enviará projeto que zera meta fiscal de estados e municípios

arrow-options Reprodução Google Maps/Samuel Rosa Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo durante o carnaval 2020

Mesmo não sendo feriado nacional, o carnaval altera as programações de funcionamento de bancos, órgãos públicos, meios de transportes e ainda serviços privados. A Justiça Federal também terá horários diferentes do habitual. Confira a seguir como será a sua vida em São Paulo durante o carnaval 2020.

Entre sábado (22) e a próxima quarta-feira (26), quem mora na capital paulista e não vai viajar ou terá de trabalhar durante o período de carnaval deve se programar antes de sair de casa, já que até mesmo ônibus e linhas de metrôs e trens terão programação especial, bem como as ruas de algumas regiões para quem se locomove de carro.

Bancos

As agências bancárias funcionam normalmente até esta sexta-feira (21), de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Não haverá atendimento ao público na segunda (24), véspera, e na terça-feira de carnaval, 25. Na quarta-feira de Cinzas (26) o início do expediente será às 12h, e o encerramento será no horário normal do fechamento das agências.

A Febraban pontua, porém, que há um atendimento mínimo a ser seguido, então agências que fecham cedo precisam ficar abertar no mínimo até 15h, cumprindo assim as três horas exigidas.

A orientação da federação é que sejam utilizados os canais digitais dos bancos para a realização de transferências e pagamentos de contas, embora as de consumo, como de água, luz e telefone, por exemplo, possam ser pagas sem juros na quarta (26), próximo dia útil. Normalmente, os tributos já vêm com as datas de pagamento ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Shoppings e comércios

Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), os shoppings abrirão em todos os dias de carnaval, das 10h às 22h. Na Quarta-feira de Cinzas, haverá ponto facultativo e alteração de horário, com os estabelecimentos funcionando entre 14h e 20h. Nas praças de alimentação e áreas de lazer, o horário será das 11h às 22h entre sábado (22) e quarta (26).

Já no caso de lojas e demais comércios de rua , por não se tratar de um feriado nacional, o funcionamento deve ser normal nos dias 24, 25 e 26. De acordo com a Fecomércio-SP, caso a empresa opte por dar folga a seus funcionários em um ou mais dias, não poderá cobrar compensação de horas nem fazer qualquer tipo de desconto nos salários.

Transporte público e rodízio

Para atender a demanda dos foliões, haverá esquema operacional especial no período do carnaval em todas as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). O número de funcionários nas estações de metrô e da CPTM onde está previsto maior fluxo de passageiros será maior, e haverá maior número de trens disponíveis para colocar em circulação, o que dependerá da demanda.

Além do período de 22 a 25 de fevereiro, esse esquema especial já foi adotado no pré-carnaval, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e será mantido em 29 de fevereiro e 1º de março, no pós-carnaval .

A SPTrans informa que mais de 500 linhas de ônibus da capital paulista serão afetadas durante a folia, e a checagem pode ser feita pelo site . A programação completa de metrôs e trens pode ser conferida aqui .

O Rodízio Municipal para veículos leves e pesados estará suspenso em período integral entre os dias 24, 25 e 26 de fevereiro em São Paulo.

Correios e Poupatempo

Nos dois casos, o funcionamento é normal nesta sexta, mas os serviços permanecem fechados até quarta-feira. No caso do Poupatempo , a Quarta de Cinzas terá funcionamento a partir das 12h.

Durante o feriado, é possível realizar alguns dos serviços oferecidos no portal e pelos totens de autoatendimento do Poupatempo, disponíveis em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM.

No caso dos Correios , não ocorrerá entrega de objetos postais entre segunda e terça, e o atendimento em agências estará suspenso. Tanto o atendimento quanto as entregas serão retomados na quarta.

Detran

Todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) em todo o Estado estarão fechadas na segunda e na terça (24 e 25). O atendimento será retomado ao meio-dia de quarta-feira.

Justiça Federal



Nos dias 24 e 25 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, não haverá expediente. Na quarta, o ponto será facultativo, com funcionamento a partir das 14h.

Avenida Paulista

A prefeitura de São Paulo anunciou que a Avenida Paulista ficará aberta para a circulação de veículos nos dias 23 e 25 de fevereiro, assim como em 1º de março, devido ao carnaval de rua .

O programa Ruas Abertas , que libera a avenida para pedestres aos domingos, volta a funcionar normalmente em 8 de março, com a Paulista fechada para veículos e aberta para pedestres e ciclistas, entre 10h e 18h.