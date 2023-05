Governo entrega obras e anuncia novos investimentos em Alto Rio Novo

O município de Alto Rio Novo, na microrregião Centro-Oeste, conta agora com um novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), reformado e ampliado pelo Governo do Estado. Na manhã desta quinta-feira (18), o governador Renato Casagrande esteve no município para a inauguração do equipamento, além da entrega de obras e o anúncio de novos investimentos em diversas áreas.

“Estamos fazendo investimentos robustos em todos os municípios capixabas e aqui em Alto Rio Novo não é diferente. Ter a presença do Governo do Estado nos municípios permite que a gente possa melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer, melhorar a vida das pessoas. Minha principal missão no governo é melhorar a vida da população”, disse o governador Casagrande.

Ao lado do prefeito Luiz Américo Borel, o governador entregou as obras de melhorias no Cras do município. O equipamento faz parte do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e é responsável por oferecer serviços, programas e benefícios voltados a prevenir situações de risco e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A nova unidade integra a política de proteção social do Governo do Estado, que está investindo quase R$ 40 milhões na reforma e ampliação de 79 unidades assistenciais em todo o Espírito Santo.

Com o novo espaço, a qualidade dos serviços ofertados é fortalecida tanto para as famílias e cidadãos quanto para os trabalhadores, já que a melhoria do ambiente profissional também pode impactar positivamente nos atendimentos.

“Nossa Secretaria tem se empenhado nos últimos anos em um trabalho dedicado para alcançar o objetivo de fornecer atendimento abrangente à população, com especial atenção às pessoas mais necessitadas. É com grande alegria e na presença do governador Renato Casagrande que inauguramos um novo espaço de acolhimento e proteção dos direitos”, comentou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Durante a agenda, o Governo do Estado realizou, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (Seag), realizou a entrega das obras de calçamento rural nas regiões de Acesso a Barragem Maria Clem, Córrego Rio Novo e Monte Carmelo (Córrego Rico I e II). Com investimento de R$ 568 mil, as intervenções visam a oferecer melhores condições de trafegabilidade aos produtores, beneficiando o transporte de insumos e a escoação agrícola.

O município de Alto Rio Novo tem população estimada de 7.934 habitantes, dos quais 43% vivem na zona rural. A principal economia da região é baseada na agricultura familiar, com predominância no cultivo de café, no entanto, muitas propriedades rurais vêm adotando o sistema de diversificação, com o plantio de banana, pimenta do reino, milho, arroz, feijão, mandioca, abóbora, verduras e legumes.

“Essa obra vai oferecer melhores condições de trafegabilidade aos produtores, beneficiando o transporte de insumos e o escoamento da produção agrícola da região”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Também em Alto Rio Novo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), inaugurou a obra de revitalização do campo Bom de Bola do bairro Padre Pedro. Com investimento de R$ 329 mil, o equipamento teve seu gramado reformado, com a implantação de um modelo sintético, padrão Fifa, de primeira qualidade. A revitalização vai proporcionar que o campo possa ser novamente usado pela comunidade.

“Devolver esses espaços, que antes estavam deteriorados, para a população, é promover e incentivar a prática esportiva que muitas vezes deixou de existir naquele local, principalmente entre crianças e adolescentes. Esse é o papel do Estado: chegar onde o cidadão mais precisa”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Mais investimentos

As ruas do município de Alto Rio Novo vão passar a contar, em breve, com o sistema de iluminação de LED. A autorização para instalação foi assinada pelo governador Renato Casagrande, durante a solenidade oficial. A obra no valor de aproximadamente R$ 116,2 mil integra um investimento global de R$ 1 milhão com recursos oriundos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

O Fundo Cidades está viabilizando o aumento da eficiência da iluminação pública de Alto Rio Novo. A média de economia prevista no consumo energético com a substituição de luminárias convencionais pelas de LED é de 53%, além da redução nos custos de manutenção e troca de equipamentos. De acordo com o projeto apresentado pela municipalidade, luminárias de LED apresentam vida útil de três a cinco vezes maior do que as utilizadas atualmente na cidade.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que o valor total do projeto de aumento de eficiência da iluminação em Alto Rio Novo chega a R$ 1 milhão. A ordem de serviço assinada nesta quinta-feira consiste na segunda etapa de toda a troca do sistema com uso de LED a ser realizada. Nesta segunda fase, será substituído o sistema de iluminação das ruas Maria Geraldina de Faria e Pedro Lucílio Evangelista.

Na área da Educação, o Governo do Estado autorizou o início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Gustavo Ambrust. Serão repassados R$ 2,54 milhões ao Município para a realização das intervenções em oito salas de aula, além da secretaria escolar, recepção, sala dos professores, biblioteca, banheiros, auditório e pátio coberto. A intervenção contempla a manutenção de 292 vagas do Ensino Fundamental I.

Também estiveram presentes os prefeitos Jailson Quiuqui (Águia Branca), Dr. Sidclei (Pancas), Hermínio Hespanhol (Mantenópolis) e Abraão Lincoln (Água Doce do Norte); o deputado federal Paulo Foletto; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado estadual Mazinho dos Anjos; o diretor-presidente da Cesan, Munir Abud; além de secretários municipais, vereadores e lideranças da região.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Fonte: GOVERNO ES