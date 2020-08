Governo entrega obras de infraestrutura em Jerônimo Monteiro

.

O Governo do Estado realizou, nesta terça-feira (11), a entrega das obras de drenagem e pavimentação das ruas projetadas C e E, ao redor das casas populares do Conjunto Habitacional José Marques, no bairro Agroceres, e da iluminação do campo de futebol society da Comunidade Aliança, em Jerônimo Monteiro. Foram investidos R$ 187 mil nas obras inauguradas durante solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais.

“Hoje comemoramos investimentos, como a iluminação do campo de Aliança, que será fundamental para eventos esportivos à noite. O esporte une a comunidade e traz benefícios à saúde. Também estamos inaugurando o calçamento ao redor das casas populares, trazendo benefício social, pertencimento e qualidade de vida aos moradores. Quando se tira a poeira da vida das pessoas, além de embelezar a comunidade, faz com que o morador se sinta pertencente àquele local”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Casagrande citou ainda outras obras do Governo do Estado no município, como o Parque de Exposições, cujos investimentos ultrapassam R$ 4 milhões. “Essa obra trará benefício aos produtores locais, ao turismo, à agricultura, aos eventos e traz mais qualidade de vida aos moradores de Jerônimo Monteiro”, pontuou.

Obras

A drenagem e pavimentação das ruas no bairro Agroceres foi realizada por meio do convênio firmado entre a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e o Município, no valor de R$ 150.518,66. Ao todo, são 191,42 metros de extensão de obras, 1189,72 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 574,25 metros quadrados de calçada cidadã, 382,83 metros de meio-fio, 382,83 metros quadrados de sarjeta de concreto, 222,08 metros de rede de drenagem, além de dez caixas ralos e três poços de visita.

“É uma obra muito importante socialmente por ser ao redor de casas populares, beneficiando diretamente as famílias que ali moram e trazendo qualidade de vida para elas”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ele citou os dois convênios da Sedurb em execução no município de Jerônimo Monteiro, totalizando R$ 4.178.906,87 de investimentos. Além da revitalização do Parque de Exposições Lourival Lugon Moulin, no valor de R$ 1.977.345,67, existe outro em andamento para implantação de sanitários, pavimentação e drenagem no mesmo local, no valor de R$ 2.201.561,20.

Já a iluminação do campo de futebol society da Comunidade Aliança vai beneficiar cerca de 150 famílias que vivem na comunidade, localizada na zona rural de Jerônimo Monteiro. O campo também é usado por moradores de comunidades limítrofes pertencentes ao município de Muqui. A obra foi realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) ao custo total de quase R$ 37 mil.

No local, foram instalados postes completos para iluminação, com três projetores circulares PL 400VM TECNOWATT e lâmpadas vapor de mercúrio 400W/220V, inclusive cruzeta de madeira para fixação dos projetores.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, ressaltou a importância da obra para os moradores. “O campo society é uma das principais áreas de lazer da comunidade e nós sabemos a importância que um investimento como esse tem para as pessoas que residem ali. Além de futebol e outras atividades esportivas, que agora poderão ser realizadas à noite, o espaço também servirá para realização de eventos comunitários”, disse.

