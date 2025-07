Governo entrega obra de requalificação urbana do Sítio Histórico do Porto de São Mateus

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta quinta-feira (24), a entrega das obras de requalificação urbana do Sítio Histórico do Porto de São Mateus. Foram investidos R$ 10,9 milhões no projeto que considera tanto os aspectos relacionados à preservação do patrimônio cultural tombado, quanto à reintegração do local com a parte alta da cidade, assegurando a mobilidade e acessibilidade para os moradores e visitantes.

A agenda oficial no município também incluiu uma visita técnica às obras de recuperação de acesso urbano e estabilização de encosta na Ladeira do Besouro, além das inaugurações de uma quadra poliesportiva coberta em Guriri e da reforma e ampliação da Superintendência Regional de Educação (SRE).

“Estivemos essa semana em Brasília para acompanhar a autorização da abertura do curso de Medicina em São Mateus e vamos liberar R$ 22 milhões para a Prefeitura utilizar na educação. Além disso, estamos fazendo a entrega de investimentos que colocam o município não somente como uma referência estadual, mas também nacional em qualidade de vida. Temos um ginásio novo, a ponte de Mariricu, a macrodrenagem de Guriri, a requalificação do Sítio Histórico e uma nova SRE. Investimentos em áreas estratégicas que mudam a vida da população”, afirmou o governador.

O Porto de São Mateus é tombado como Sítio Histórico pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC). As obras de requalificação foram realizadas com recursos do Programa de Co-investimento da Cultura (Fundo a Fundo), destinado à valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio material tombado, bens móveis e imóveis, reconhecidos na forma da lei. As intervenções incluíram também a com a adoção de materiais que procuram conciliar mobilidade, permeabilidade, facilidade de manutenção e preservação da ambiência do sítio.

“A preservação e conservação do patrimônio material não é apenas uma questão de proteção das nossas raízes, mas também uma forma de assegurar que as futuras gerações possam vivenciar e entender a rica história que esse lugar representa. Conhecer e reconhecer a importância desses espaços históricos é essencial para cultivar o laço com a cultura local”, reforçou Casagrande.

Localizado às margens do rio Cricaré, o Porto de São Mateus teve um importante papel econômico no século XIX, com exportação principalmente de farinha de mandioca, assim como de café e cana-de-açúcar. No entanto, o local também é marco histórico de um passado cruel, sendo um dos grandes mercados de escravos do País.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, também falou sobre a importância da preservação do local histórico. “Para além da lembrança de um passado que não deve ser repetido, queremos que o porto seja também parte do presente, um espaço potente de cultura e convivência, que faça parte do dia-a-dia dos moradores e visitantes da cidade”, comentou.

Mais investimentos

Durante a agenda, o governador do Estado fez uma visita técnica às obras de recuperação de acesso urbano e estabilização de encosta na Ladeira do Besouro, um dos acessos ao sítio histórico Porto de São Mateus, que conta com recursos do Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. Estão sendo executados três muros de gabião visando à proteção de taludes contra erosão.

O mapa elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) classificou o local como área de risco muito alto (R4) para deslizamentos de solo. No ano de 2022, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causaram deslizamentos na Ladeira do Besouro, resultando na interdição de 39 residências e no desalojamento de aproximadamente 100 pessoas.

“É um investimento importante que visa garantir a proteção à vida e aos bens patrimoniais da população. O bairro é cortado pelo rio Cricaré, sendo que as intervenções também visam prevenir o aumento do assoreamento do rio”, acrescentou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Ainda em São Mateus, foi inaugurada uma quadra poliesportiva coberta no bairro Guriri. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) do Espírito Santo, com investimento de R$ 1,75 milhão.

Com área total de 695,40 metros quadrados, a estrutura possui dimensões de 30,50m por 22,80m e conta com piso demarcado de 26,00m por 14,00m, adequado para a prática de esportes como basquete, futsal e vôlei. A quadra é coberta, possui alto padrão de acabamento e foi equipada com arquibancada para 130 lugares, além de espaços reservados para cadeirantes. A estrutura também estará à disposição da comunidade para pequenos eventos e iniciativas esportivas, como o projeto Campeões de Futuro.

“O esporte transforma vidas e essa nova quadra em Guriri representa mais uma entrega importante para a população. Estamos promovendo cidadania, saúde e oportunidades por meio do esporte. É gratificante ver esse espaço pronto para receber crianças, jovens e adultos em atividades esportivas e sociais”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

No âmbito da Educação, o Governo do Estado concluiu as obras de reforma e ampliação da Superintendência Regional de Educação (SRE) de São Mateus. Com investimento total de R$ 4,1 milhões, a intervenção foi executada pela Secretaria da Educação (Sedu) e contemplou a substituição do telhado, novas instalações elétricas e hidráulicas, reforma completa de banheiros, implantação de acessibilidade, reconstrução de muros e urbanização externa. A entrega da nova estrutura reforça o compromisso do Estado com a melhoria das condições de trabalho e atendimento nas unidades administrativas.

