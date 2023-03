Governo entrega nova unidade anexa ao Batalhão de Missões Especiais

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (07), a entrega das obras de reforma do prédio anexo ao Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro Jardim América, em Cariacica. O espaço conta com auditório, alojamento, salas administrativas, refeitório, academia, entre outras estruturas. As intervenções foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Com investimento de R$ 600 mil, a nova unidade está localizada no terreno com área de 700 m² aos fundos do Batalhão. No prédio funcionava o antigo Fórum de Cariacica e a estrutura estava bastante deteriorada, uma vez que o espaço não era utilizado há muitos anos.

Entre as intervenções realizadas estão a substituição de pisos e esquadrias, instalação de forro de gesso, manutenção das instalações hidrossanitárias, substituição da estrutura de madeira e do telhado, revestimento e pintura, revisão da parte elétrica, instalação da escada lateral do prédio para acesso ao segundo piso e melhorias na caixa d’água.

“Quero registrar minha alegria em retornar com o Batalhão de Missões Especiais. Foi um compromisso que assumimos e agora voltou a ser um batalhão completo, com área de alojamento, treinamento, ginásio e setor administrativo. Estamos recuperando as forças de segurança com investimentos robustos e valorização da tropa. Meu agradecimento ao comandante do BME e a todos os policiais que fazem deste batalhão tão respeitado”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, lembrou que passou a maior parte da carreira de militar na unidade. “Eu tenho grande afeto pelo BME, que tive a honra de comandar e agora vemos investimentos importantes de um governador que tem sensibilidade com a segurança pública. Uma estrutura nova, com academia, refeitório e banheiros novos. Até pouco tempo atrás essa unidade estava jogada às traças após passar por uma gestão que não investiu nada. Hoje temos quadra poliesportiva, parte administrativa reformada, viaturas e armamentos modernos”, disse.

Também estiveram presentes o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado estadual Denninho Silva; o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar; o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto; além de vereadores e lideranças.

