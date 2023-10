Governo entrega equipamentos para municípios e cooperativa

Mais infraestrutura para o campo. O Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, na tarde desta segunda-feira (30), na sede da Secretaria, em Vitória, um caminhão toco com caçamba basculante e um caminhão truck com caçamba basculante para reforçar a estrutura operacional das prefeituras de Montanha e Divino São Lourenço. Os caminhões serão utilizados na conservação e manutenção das vias rurais.

A Cooperativa Agrária Mista de Castelo (Cacal), no município de Castelo, também foi contemplada com um veículo pick-up que será utilizado para a realização de serviços de assistência técnica aos cooperados da Cooperativa.

“Vamos continuar a fortalecer a agropecuária e a infraestrutura rural do nosso Estado, entregando máquinas e equipamentos que vão auxiliar os municípios nas ações direcionadas para a agricultura e conservação de vias do interior”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Os equipamentos entregues pela Secretaria da Agricultura, somam um investimento de R$ 1,08 milhão, e vão otimizar ainda mais o trabalho da agricultura familiar, gerando mais qualidade de vida para quem vive no campo.

