Governo eleva projeção de crescimento econômico para este ano a 2,4%

arrow-options iStock Governo elevou a projeção de crescimento da economia em 2020 para 2,4%

O governo elevou a projeção de crescimento econômico para este ano de 2,32% para 2,4%. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia. A previsão para a inflação também subiu, de 3,53% para 3,62%.

Os dados fazem parte do Boletim MacroFiscal. A última edição foi divulgada em novembro. O novo relatório também atualizou a projeção para o crescimento econômico em 2019, que ainda não foi divulgado, para 1,12%. Antes, a expectativa era de alta de 0,9%.

Em 2019, a inflação medida pelo IPCA fechou em 4,31%, acima do centro da meta do governo, que era de 4,25% no ano passado. A alta foi puxada pelos preços da carne, que subiram no fim do ano por causa do aumento das exportações para a China.

Para este ano, a meta de inflação do governo é de 4%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,5% e 5,5%.

A projeção do governo para o crescimento está mais otimista que a do mercado financeiro. Segundo o mais recente boletim Focus, compilado do Banco Central com projeções de analistas, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,3% em 2020 e a inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,58%.