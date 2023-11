Governo e Cesan iniciam obras de ampliação do abastecimento em Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, neste sábado (18), o início da ampliação do serviço de abastecimento de água para a população da Poligonal 1, em Vitória. O Governo do Estado e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) estão investindo R$ 10 milhões nas obras que vão beneficiar mais de 30 mil pessoas nos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia.

A assinatura da Ordem de Serviço aconteceu durante mais uma edição da Ação Integrada pela Cidadania, do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com prestação de serviços para a comunidade, realizada na Praça de Gurigica.

As obras vão contemplar a construção de um novo reservatório de água no Alto São Benedito, além de melhorias no reservatório de água Jaburu, com capacidade para 248 mil litros, implantação de estações com capacidade para bombear mais de 11 milhões de litros de água por dia, além da implantação de 360 metros de adutoras de água tratada para abastecimento dos reservatórios.

“Liderados pelo governador, temos um plano arrojado de obras em curso no Estado, com recursos garantidos para investir R$ 4,3 bilhões em saneamento até 2027. As obras realizadas na Poligonal 1, em Vitória, fazem parte desse plano e garantem que o abastecimento de água acompanhe o crescimento da cidade, beneficiando mais de 30 mil pessoas nessa região da Capital”, explicou o presidente da Cesan, Munir Abud.

A Cesan já atingiu a universalização com serviços de abastecimento de água em todos os municípios que atende e tem a meta de universalizar a coleta e tratamento de esgoto até 2026 na Região Metropolitana da Grande Vitória e até 2030 nos demais municípios que atende.

Ação Integrada pela Cidadania

A manhã de sábado também foi marcada por mais uma edição da Ação Integrada Pela Cidadania, na Praça Judith Coutinho, no Território do Bem. Cerca de duas mil pessoas do bairro Gurigica e região participaram das atividades disponibilizadas pelo Governo do Estado. Elas tiveram a oportunidade de acessar serviços desde documentação, acesso a inscrições para cursos, serviços do Sine, Aderes, além de conhecerem um pouco mais equipamentos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e participarem de atividades de recreação.

“Esta é uma ação contínua do Programa Estado Presente. A Ação Integrada pela Cidadania traz a presença do Estado para as comunidades mais vulneráveis. Secretarias de diferentes áreas se unem nessa grande mobilização junto aos moradores. Esse é um projeto de extrema relevância do Programa Estado Presente em Defesa da Vida para a população ter acesso a oportunidades de emprego, de qualificação, emissão de carteira de identidade, lazer e tantos outros serviços que, muitas vezes, essas pessoas não possuem acesso facilitado”, afirmou o Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que coordena o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Os moradores tiveram acesso a emissão de Carteira de Identidade, inscrição em tarifa social, inscrições a cursos disponibilizados pelo QualificarES e pela Universidade Aberta Capixaba (UNAC), além de oportunidades de emprego disponíveis no Sine. Também foram realizadas atividades recreativas coordenadas pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), como aula de zumba e demonstração do projeto de defesa pessoal “Força Feminina”, com a professora Manuela Feliz.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com o objetivo de aproximar o cidadão da polícia, proporcionou um momento de interação por meio dos animais das Unidades Especializadas como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Regimento de Polícia Montada (RPMont).

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) também levou ao evento equipamentos utilizados pela corporação. Uma viatura e uma moto aquática estavam expostos, assim como equipamentos de busca e salvamento aquático, além da distribuição de cartilhas com dicas de prevenção em diversos segmentos. Além disso, crianças e adultos puderam aprender técnicas de salvamento de pessoas engasgadas, com instruções práticas.

