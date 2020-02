Governo e Cesan entregam obras de esgotamento sanitário em Pinheiros nesta quinta (20)

O Governo do Estado e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) promovem, nesta quinta-feira (20), a entrega das obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário do município de Pinheiros. A solenidade acontece na Praça Baiana, no Centro do município. Na ocasião, o governador Renato Casagrande assinará dois termos de compromisso para convênios de pavimentação na cidade: um em trecho da rodovia que liga Pinheiros a Pedro Canário e outra em trecho da Rua Augusto Ruschi, no bairro Galileia.

Serviço:

Entrega da expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário e assinatura de convênios de pavimentação

Data: 20 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 08h00

Local: Praça Baiana, Centro, Pinheiros

