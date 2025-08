Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta

Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (6), a revitalização do trecho de estrada que liga a BR-101, na altura do Posto Jaqueira, às comunidades de São Miguel (Guarapari) e Olivânia, no município de Anchieta.

O trecho revitalizado tem 11,7 quilômetros de extensão e as obras na via fazem parte do programa Caminhos do Campo. Os serviços incluíram o recapeamento asfáltico da estrada e também a pintura e a instalação de novas sinalizações horizontal e vertical. O investimento na obra foi de R$ 6.108.747,84.

De acordo com o Executivo, o objetivo é garantir mais segurança e melhorar a mobilidade, facilitando o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção agrícola da região. A obra ainda melhora o acesso à Escola Família Agrícola de Olivânia, instituição de ensino gerenciada pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes).

Escola Família Agrícola

A unidade de ensino é uma referência em educação no campo e na pedagogia da alternância, método de ensino que busca integrar a escola e a comunidade rural, levando aos alunos o ensino tradicional e também o aprendizado sobre práticas agropecuárias. A Escola Família Agrícola de Olivânia atende mais de 200 alunos pertencentes às comunidades rurais próximas e também a municípios capixabas mais distantes.

A importância da estrada para as comunidades do entorno, para o escoamento agrícola e também para o acesso à escola foi destacada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). O chefe do Executivo lembrou que a estrada foi entregue em 2010 e, agora, com a revitalização, melhora a mobilidade para todos que trafegam pela via.

Casagrande ainda destacou o trabalho do Mepes, que está à frente da Escola Família Agrícola, e também falou da necessidade de organização do Estado para que outros investimentos possam ser realizados. “Para nós é fundamental ter um Estado organizado, equilibrado, que nos permita fazer essas obras (…) e não só aqui em Anchieta”, avaliou o governador.

Diálogo e parceria

O chefe do Executivo estadual ainda destacou o valor do diálogo e do trabalho em parceria. “O Estado tem parceria com os municípios, com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado Marcelo Santos, presidente da Assembleia, pela parceria. Porque a gente vê muita briga no Brasil e fora do Brasil (…) e nós aqui queremos dar uma demonstração de equilíbrio, de resultado, de parceria, de capacidade, de diálogo. A gente quer ser sempre uma boa referência em políticas públicas, ser bom na agricultura, bom na educação, bom na saúde, no esporte, na assistência social (…) porque a gente trabalha junto permanentemente. A gente tem que ter a capacidade de conseguir aliados, sempre. Quem governa precisa de aliados e parceiros”, garantiu Casagrande.

Arranjos Produtivos

O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, também ressaltou a parceria da Casa de Leis com o Poder Executivo e com as prefeituras. Além da aprovação do Orçamento para a realização de obras como a revitalização da estrada, o parlamentar exemplificou o trabalho de diálogo entre os Poderes citando o projeto Arranjos Produtivos, que também é desenvolvido em parceria entre a Ales, o governo do Estado e os municípios, e já esteve presente na Escola Família Agrícola de Olivânia.

“O projeto tem dado tão certo porque a gente, em conjunto, leva não só a frieza dos números, da entrega de mudas e de equipamentos. A gente leva, primeiro, o principal ativo que o homem e a mulher do campo podem ter: o conhecimento”, avaliou o presidente.

Marcelo Santos também exaltou a inauguração da via. “É muito importante esse recapeamento da estrada que, há muito tempo, o próprio governador Renato Casagrande fez e agora refaz o trecho. É uma ação continuada. Isso é um exemplo de governo que tem um olhar diferenciado para as cidades, para as pessoas, para a economia, para a agricultura, para a educação”, afirmou o parlamentar.

Agradecimento

O prefeito de Anchieta, Léo Português (PSB), agradeceu pelo investimento no município. “Gratidão por esse momento que a gente está vivenciando aqui hoje, na presença do governador Renato Casagrande, do Ricardo Ferraço (vice-governador), do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, das nossas equipes, mas principalmente dos alunos e dos moradores aqui da região. Essa região estava merecendo essa recuperação do asfalto”, avaliou o chefe do Executivo municipal.

O local da inauguração ficou lotado, com a presença de moradores e lideranças da região, de autoridades estaduais e de vários municípios próximos, de alunos e de professores da escola agrícola, onde aconteceu o evento.

Ordem de Serviço

Durante a inauguração da revitalização da via também foi assinada a Ordem de Serviço para a construção do Lar Renascer, também em Olivânia, instituição de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O Lar abriga 20 menores em duas unidades atualmente alugadas. A partir da Ordem de Serviço, começa a construção da sede própria da instituição.

Para as obras, o governo do Estado fez um repasse de R$ 1.200.000,00. Já a contrapartida do município de Anchieta para a construção do Lar Renascer é da ordem de R$ 3.109.280,59.

